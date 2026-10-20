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Rapçi Ceza’nın konseri sırasında Şam adıyla tanınan Şamil Oymak’ın posterini açan bir izleyiciye tepki göstermesi, iki rapçi arasında geçmişte yaşanan atışmayı yeniden gündeme taşıdı. Ceza’nın sahneden kullandığı sert ifadeler dikkat çekerken, Şam’ın daha önce yaptığı açıklamalar ve iki isim arasında yayımlanan diss parçaları da merak konusu oldu. Peki, Ceza Rapçi Şam olayı nedir? Detaylar...

CEZA RAPÇİ ŞAM OLAYI NEDİR?

Rapçi Ceza ile Şam arasında yaşanan gerilim, Ceza’nın konserinde bir izleyicinin Şam’ın posterini açmasıyla yeniden gündeme geldi. Posteri gören Ceza, sahneden izleyiciye yönelik sert ifadeler kullandı. Ceza’nın tepkisi sırasında Şam hakkında kullandığı sözler, iki rapçi arasındaki geçmiş atışmayı da yeniden gündeme taşıdı.

İki isim arasındaki gerilim, yalnızca konser sırasında yaşanan olayla sınırlı değil. Şam, daha önce katıldığı Ebo Show programında Ceza’yı rap müziğe ilişkin sözleri üzerinden eleştirmişti. Şam’ın 2022 yılında yayımladığı “Killer Rap” parçasında Ceza’ya göndermelerde bulunmasıyla devam eden süreçte, Ceza da 2023 yılında yayımladığı “Analog” şarkısında Şam’a karşılık vermişti. Şam ise yeni bir diss parçasıyla atışmayı sürdürmüştü.

İKİ RAPÇİ ARASINDAKİ GERİLİM YENİ DEĞİL

Ceza ile Şam arasındaki gerilim, geçmişte yapılan açıklamalar ve müzik parçaları üzerinden gündeme gelmişti. Şam, katıldığı Ebo Show’da Ceza’yı rap müziğe ilişkin sözleri üzerinden eleştirerek “Rapten bir bok anlamıyor” ifadesini kullanmıştı.

Şam’ın Ceza’ya yönelik göndermeleri, 2022 yılında yayımladığı “Killer Rap” parçasında da yer aldı. Ceza ise 2023 yılında çıkardığı “Analog” şarkısında Şam’a karşılık verdi. Şam’ın yeni bir diss parçasıyla yanıt vermesiyle iki rapçi arasındaki müzikal atışma devam etti.

Geçmişte yaşanan bu gelişmelerin ardından Ceza’nın konserinde Şam’ın posterine gösterdiği tepki, iki isim arasındaki gerilimi yeniden gündeme getirdi.

“NE KADAR ZAVALLISIN”

Ceza, konseri sırasında Şam’ın posterini açan izleyiciyi fark ettikten sonra sahneden sert ifadelerle tepki gösterdi. Ceza’nın izleyiciye yönelik sözleri şöyle oldu:

“Ne kadar geri zekalısın lan? Dünyanın en gerizekalı, en cahil insanının resmini taşıyorsun lan. Ne kadar zavallısın oğlum”

Ceza’nın bu sözleri, konser sırasında yaşanan olayın öne çıkan ayrıntılarından biri oldu. Şam’ın posterinin açılmasıyla başlayan olay, iki rapçi arasında daha önce yaşanan açıklamaları ve diss parçalarını yeniden gündeme taşıdı.