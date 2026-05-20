Türkiye’nin iş dünyasında ve hayırseverlik alanındaki çalışmalarıyla adı anılan Cevat Koçak ile eşi Servet Koçak’ın yaşamı ve son dönemde yaşanan gelişmeler kamuoyunda merak konusu oldu. Özellikle Servet Koçak’ın 10 Mayıs’ta hayatını kaybettiğine dair haberlerin ardından, hem Cevat Koçak’ın hayatı hem de aileye ilişkin detaylar yeniden gündeme geldi. Peki, Cevat Koçak kimdir? Servet Koçak'ın eşi Cevat Koçak ne zaman öldü? Detaylar...

CEVAT KOÇAK KİMDİR?

Cevat Koçak, 20. yüzyılın ikinci yarısında Türkiye’de iş dünyasında faaliyet gösteren ve farklı sektörlerde yatırımlarıyla tanınan bir iş insanı 1992'de hayatını kaybetti. Mütevazı bir aile yapısından gelen Koçak, ticaret hayatına erken yaşlarda atılmış ve zaman içinde inşaat, otomotiv ve enerji gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren şirketler kurarak büyüme sağlamıştır.

İş hayatı boyunca yalnızca ticari başarılarıyla değil, aynı zamanda sosyal sorumluluk yaklaşımıyla da dikkat çeken Cevat Koçak, özellikle eğitim alanında yaptığı katkılarla öne çıkmıştır. Türkiye’nin farklı bölgelerinde, özellikle dezavantajlı alanlarda okul projeleri geliştirilmesine destek olmuş; eğitim materyali temini ve öğrencilere burs sağlanması gibi faaliyetlerde aktif rol üstlenmiştir.

Koçak’ın hayırseverlik anlayışı yalnızca fiziksel yatırımlarla sınırlı kalmamış, aynı zamanda eğitimin sürdürülebilirliğini destekleyen uzun vadeli projeleri de kapsamıştır. Öğretmen desteği ve öğrenci burs programları gibi çalışmalar, onun sosyal etkisinin kalıcı bir yapıya dönüşmesini sağlamıştır.

Aile yaşamında ise eşi Servet Koçak ile birlikte birçok sosyal ve ticari projede yer aldığı bilinmektedir. Çiftin birlikte katıldığı okul açılışları ve eğitim faaliyetleri, Koçak ailesinin kamuoyunda tanınmasında etkili olmuştur.