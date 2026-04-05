Çetin Tekindor hasta mı, kilo mu aldı?

Türk sinema ve televizyon dünyasının dev isimleri arasında yer alan Çetin Tekindor, uzun soluklu kariyeri boyunca imza attığı her projede sergilediği üstün performansla fark yaratmaya devam ediyor. Başarılı oyuncu, hayat verdiği her karaktere kattığı derinlik sayesinde izleyicinin hafızasında silinmez izler bırakmayı sürdürüyor.

EFSANE İSİM POPÜLER PROJELERLE EKRANLARA DAMGA VURDU

Son yıllarda "Yalı Çapkını" dizisinde hayat verdiği "Halis Ağa" karakteriyle hafızalara kazınan Çetin Tekindor, ardından "Kral Kaybederse" yapımında canlandırdığı "Cemal" rolüyle oyunculuk dersi vermişti. Her projesi merakla beklenen usta sanatçının, yeni bir diziyle ekranlara döneceği müjdesi hayranlarını heyecanlandırmıştı.

ÇİRKİN DİZİSİ YAYIN HAYATINA MERHABA DEDİ

Ekranların yeni iddialı yapımı Çirkin, 29 Mart Pazar günü yayınlanan ilk bölümüyle izleyiciyle buluştu. Başrollerini Çağlar Ertuğrul ve Derya Pınar Ak’ın paylaştığı dizi, çocuk yaşta ailesini kaybeden Meryem Tunalı’nın dramatik yaşam öyküsünü merkezine alıyor. Meryem’in gizemli bir şekilde ortadan kaybolmasıyla fitili ateşlenen hikaye, sıradan bir mahalledeki büyük değişimi ve imkansız bir aşkın izlerini sürüyor.

ÇETİN TEKİNDOR’UN RADİKAL DEĞİŞİMİ: ROLÜ İÇİN KİLO ALDI

Dizinin ilk bölümüne damga vuran olay, Çetin Tekindor’un fiziksel görüntüsündeki belirgin farklılık oldu. Ekran karşısındaki izleyiciler, usta oyuncunun aldığı kilolar karşısında şaşkınlığını gizleyemezken sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Çok geçmeden bu değişimin arkasındaki gerçek ortaya çıktı; Tekindor, hayat verdiği yeni karakterin inandırıcılığını artırmak için profesyonel bir kararla kilo almayı tercih etti.

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİ: USTA OYUNCUNUN SON HALİ

Kısa sürede trend listelerine giren Çetin Tekindor, mesleğine olan tutkusunu bir kez daha kanıtladı. Rolü uğruna dış görünüşünde radikal bir değişikliğe giden sanatçının bu fedakarlığı, hayranları tarafından büyük takdir topladı. Karakterin hikayesi derinleştikçe, Tekindor’un bu fiziksel dönüşümünün senaryoya nasıl hizmet edeceği ise şimdiden merak konusu oldu.