Cengiz Ünder kimdir? Rizespor'a frikikten gol atan Çorum FK'li futbolcu hangi takımlarda oynadı, nereli?

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Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan Trendyol Süper Lig 8. hafta maçında Çaykur Rizespor, 32. dakikada Qazim Laçi'nin golüyle öne geçti. Altı dakika sonra ceza sahasının sağ çaprazından kullanılan serbest vuruşta top, Cengiz Ünder'in sol ayağından uzak köşeye gitti. Youssoufa Moukoko'nun 80. dakikadaki golü de gelince Arca Çorum FK maçı 2-1 kazandı ve puanını 13'e çıkardı.

Hürriyet'in aktardığı istatistiğe göre Ünder, yeni takımında çıktığı 6 lig maçında 4 gol attı, 1 de asist yaptı. Sözcü'ye göre Çorum FK, teknik direktör Burak Yılmaz'ın yönettiği iki maçın ikisini de kazandı.

CENGİZ ÜNDER KİMDİR?

Cengiz Ünder, Arca Çorum FK'de forma giyen milli futbolcu. Sağ kanatta oynuyor. 14 Temmuz 1997'de Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde doğdu; 29 yaşında.

Futbola 2007'de Bucaspor altyapısında başladı. Ardından Altınordu'ya geçti ve 2014'te bu kulübün A takımına yükseldi.

BAŞAKŞEHİR'DEN ROMA'YA, ORADAN MARSİLYA'YA

2016-2017 sezonunda 700 bin euroya Medipol Başakşehir'e transfer oldu. Bir sezon sonra, Temmuz 2017'de İtalya'nın Roma kulübüyle beş yıllık sözleşme imzaladı.

Roma'dayken iki kez kiralandı. Eylül 2020'de gittiği Leicester City'de Premier Lig'deki ilk maçına West Ham United'a 3-0 kaybedilen karşılaşmada çıktı. Temmuz 2021'de satın alma opsiyonuyla Olympique de Marseille'e geçti. NTV'nin haberine göre Fransız taraftarlar ona "Türk Robben" lakabını taktı. Marsilya, oyuncunun bonservisini 2022'de aldı.

FENERBAHÇE, LOS ANGELES VE BEŞİKTAŞ

Ünder, 2023-2024 sezonu öncesinde Marsilya'dan Fenerbahçe'ye geldi. NTV Spor'un verilerine göre sarı-lacivertli formayla 43 maça çıktı, 9 gol ve 3 asist üretti.

Fenerbahçe sözleşmesi sürerken iki kez kiralandı: önce ABD'de Los Angeles FC'ye, ardından 2025-2026 sezonu için Beşiktaş'a. Beşiktaş'taki ilk maçında Başakşehir'e karşı gol attı. Kiralık dönemi bitince Fenerbahçe'ye döndü.

ÇORUM FK'YE NE ZAMAN TRANSFER OLDU?

Fenerbahçe 28 Ağustos 2026'da yaptığı açıklamada, Ünder'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini duyurdu. Aynı akşam Arca Çorum FK de oyuncuyla 2026-2027 sezonu sonuna kadar geçerli bir yıllık sözleşme imzaladığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı kulübün paylaşımı kısaydı: "Cengiz Ünder, artık kırmızı-siyah!"

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

Ünder, 18 yaş altından 21 yaş altına kadar genç milli takımlarda forma giydi. A Milli Takım'a ilk kez 19 yaşındayken çağrıldı ve ilk maçına Türkiye'nin Kosova'yı 2-0 yendiği karşılaşmada çıktı. A takımdaki ilk golünü Moldova'ya karşı oynanan hazırlık maçında attı.