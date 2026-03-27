Cengiz Kurtoğlu SON DAKİKA! Cengiz Kurtoğlu neden hastaneye kaldırıldı?

Türk sanat müziği sanatçısı Cengiz Kurtoğlu, sağlık kontrolleri için hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda Kurtoğlu'nun iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi.

CENGİZ KURTOĞLU SON DAKİKA!

Türk müziğinin güçlü yorumcularından Cengiz Kurtoğlu, hayranlarını endişelendiren bir sağlık haberi ile gündemde. Yapılan son açıklamalara göre, sanatçı acil olarak hastaneye kaldırıldı. Şu an itibarıyla Kurtoğlu’nun genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sağlık ekibi tarafından yapılan tetkiklerde, Kurtoğlu’nun iki damarının tıkalı olduğu tespit edildi. Bu tespit sonrası uzmanlar, damarlarından birine stent uygulayarak müdahale gerçekleştirdi. Diğer damarına ise bir ay sonra planlı bir operasyon yapılacak.

Hayranları ve yakın çevresi, sanatçının tedavisinin başarılı geçtiğini ve doktorların sağlık durumu konusunda olumlu değerlendirmeler yaptığını belirtiyor.

CENGİZ KURTOĞLU NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Cengiz Kurtoğlu, ani sağlık durumu nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yapılan tetkikler sonucunda, iki damarının tıkalı olduğu ortaya çıktı. Bu durum, kalp ve damar sağlığı açısından ciddi bir risk teşkil ettiği için hızlı müdahale şarttı.

Damarlarından birine stent takıldı ve operasyonun başarılı geçtiği bildirildi. Diğer damar için planlanan müdahale ise bir ay sonra yapılacak.

CENGİZ KURTOĞLU KAÇ YAŞINDA?

Türk müziğinin efsane isimlerinden Cengiz Kurtoğlu, 5 Mayıs 1959 doğumlu ve şu an 66 yaşında. Yıllara meydan okuyan enerjisi ve müzik kariyeriyle milyonlarca hayranın gönlünde taht kurmuş olan Kurtoğlu, sağlık durumu ile ilgili son açıklamalarla birlikte hayranlarını rahatlatmış durumda.