Son dönemin dikkat çeken oyuncularından Cemre Baysel, yaptığı açıklamayla yeniden sağlık sürecine gireceğini duyurdu. Magazin kaynaklarına yansıyan bilgilere göre Baysel, kadın hastalığı nedeniyle küçük bir operasyon geçireceğini belirtti. Peki, Cemre Baysel'in hastalığı ne? Cemre Baysel neden ameliyat olacak? Detaylar haberimizde.

CEMRE BAYSAL'İN HASTALIĞI NE?

Sezon finali yapan dizisinin ardından tatil planlarını paylaşan oyuncu, hayranlarını üzen bu sağlık gelişmesini doğrudan kendisi açıkladı. “Sevenlerim benden duysun” ifadeleriyle süreci gizlemek istemediğini vurgulayan Baysel, planlanan operasyonun rutin bir kadın sağlığı problemi kapsamında gerçekleştirileceğini ifade etti.

Bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, oyuncunun sağlık durumuna dair gelişmeler takip edilmeye devam ediyor. Paylaşılan bilgiler dışında herhangi bir detay bulunmamakla birlikte, sürecin kontrollü bir tıbbi müdahale olduğu aktarılıyor.

CEMRE BAYSAL NEDEN AMELİYAT OLACAK?

Cemre Baysel, yeni dönemde geçireceği operasyonun nedenini yaptığı açıklamada net bir şekilde ifade etti. Oyuncu, kadın hastalığı nedeniyle küçük bir cerrahi müdahale geçireceğini ve bu operasyonun tatil planı dönemine denk getirildiğini söyledi.

GEÇMİŞ SAĞLIK SÜRECİ DE DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Cemre Baysel daha önce de benzer bir sağlık süreci yaşamıştı. Geçtiğimiz yıl göğsünde bulunan ve uzun süredir takip edilen bir kitle nedeniyle ameliyat olmuştu. Yaklaşık 8 yıldır büyüme gösteren bu kitlenin alınmasıyla gerçekleştirilen operasyonun ardından oyuncu sağlığının iyi olduğunu açıklamıştı.

Bu süreç, hayranları tarafından yakından takip edilmiş ve oyuncu, tedavi sürecine dair bilgileri zaman zaman kamuoyu ile paylaşmıştı.