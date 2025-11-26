Haberler

Cem Uçan kimdir? Cem Uçan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Cem Uçan kimdir? Cem Uçan kaç yaşında, nereli, kariyeri?
Güncelleme:
Cem Uçan, tiyatro sahnelerinden televizyon ekranlarına uzanan çok yönlü bir sanatçıdır. Hem müzik yapımcılığı alanında çalışmalar yürütmüş hem de çeşitli dizi ve filmlerdeki rolleriyle tanınmıştır. Peki, Cem Uçan kimdir? Cem Uçan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

Cem Uçan, sahne ve ekran dünyasında iz bırakan isimlerden biri. Tiyatrodan sinemaya, müzikten dizilere uzanan çok yönlü kariyeriyle gündemde. Peki, Cem Uçan kim, kariyerinde hangi projeler öne çıktı ve perde arkasında neler yapıyor? Merak edilen tüm detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

CEM UÇAN KİMDİR?

Cem Uçan, 12 Ağustos 1976 doğumlu, İstanbul çıkışlı bir müzik yapımcısı ve oyuncudur. Tiyatro ve müzik alanındaki çalışmalarıyla tanınan Uçan, özellikle film ve dizi projelerinde üstlendiği rollerle de dikkat çekmiştir. Sanat hayatı boyunca hem sahne arkasında müzik prodüksiyonları yapmış hem de ekran karşısında oyunculuk performanslarını sergilemiştir. Aynı zamanda oyuncu Batın Uçan'ın babasıdır.

Cem Uçan kimdir? Cem Uçan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

CEM UÇAN KAÇ YAŞINDA?

Cem Uçan, 12 Ağustos 1976 doğumlu olduğu için 2025 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

CEM UÇAN NERELİ?

Cem Uçan, Türkiye'nin kültürel ve sanatsal merkezlerinden biri olan İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Cem Uçan kimdir? Cem Uçan kaç yaşında, nereli, kariyeri?

CEM UÇAN'IN KARİYERİ

Cem Uçan, müzik yapımcılığı alanında birçok tiyatro oyununa özgün müzikler hazırlamıştır. Bunlar arasında 2010 yapımı İkiye Bölünen Vikont ve 2011 yapımı Karabahtlı Kardeşlerin Bitmeyen Şen Gösterisi yer alır. Ayrıca, 2012 yılından itibaren sinema ve televizyon projelerinde aktif olarak oyunculuk yapmıştır.

Diziler ve filmlerden bazıları şunlardır:

  • Diriliş: Ertuğrul (Aliyar, 2015-2017)
  • Payitaht Abdülhamid (Serhafiye Ahmed Celaleddin Paşa, 2019-2020)
  • Deliler: Fatih'in Ormanı (Gökkurt, 2018)
  • Bir Umut Yeter (Taner Çelikbaş, 2018)
  • Hürkuş: Göklerdeki Kahraman (Yüzbaşı Azad, 2017)
  • Tatlı Şeyler (Musa, 2017)
  • Filinta dizisinde Bıçak Ali (2014-2015)
  • Sungurlar (Yusuf, 2014)
  • Hıyanet Sarmalı (Büyük Ferhat, 2014)
  • Osmanlı'da Derin Devlet (Balaban, 2013)
  • Su ve Ateş (Sıtkı, 2013)

Bu projeler, Cem Uçan'ın hem televizyon hem sinema alanında farklı karakterleri başarıyla canlandırdığını ve müzikle sanatı bir araya getiren çok yönlü bir sanatçı olduğunu gösteriyor.

500
