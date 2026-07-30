Cem Küçük kimdir, evli mi, bekar mı, çocuğu var mı? Cem Küçük hangi kanalda çalışıyor?

Cem Küçük'ün özel hayatı ve medya kariyeri yeniden gündemde. Gazetecilik ve televizyon yorumculuğuyla tanınan Cem Küçük'ün evli olup olmadığı, çocuk sahibi olup olmadığı ve hangi televizyon kanalında görev yaptığı vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. İşte Cem Küçük'ün biyografisi, meslek yaşamı ve kamuoyunun en çok merak ettiği soruların yanıtlar

CEM KÜÇÜK KİMDİR?

Cem Küçük, 1978 yılında Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Zonguldak'ta tamamlayan Küçük, daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Amerikan Kültürü ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Gazetecilik kariyerine köşe yazarlığı yaparak başlayan Cem Küçük, yıllar içerisinde televizyon programlarında yorumculuk yaparak geniş kitleler tarafından tanınan isimlerden biri haline geldi.

CEM KÜÇÜK EVLİ Mİ, BEKAR MI?

Cem Küçük'ün özel hayatı da kamuoyu tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Edinilen bilgilere göre Cem Küçük evlidir. Ancak özel yaşamını göz önünde yaşamamayı tercih eden gazeteci, eşiyle ilgili kamuoyuna çok fazla bilgi paylaşmamaktadır.

CEM KÜÇÜK'ÜN ÇOCUĞU VAR MI?

Cem Küçük'ün bir çocuğu bulunduğu bilinmektedir. Ailesini medya gündeminden uzak tutmayı tercih eden Küçük, özel hayatına ilişkin açıklamaları oldukça sınırlı tutmaktadır. Bu nedenle eşi ve çocuğuyla ilgili ayrıntılar kamuoyuyla paylaşılmamaktadır.

TÜRKİYE GAZETESİ VE TGRT HABER İLE YOLLARINI AYIRMIŞTI

Cem Küçük, geçtiğimiz günlerde 10 yıldır görev yaptığı Türkiye gazetesi ve ekran yüzü olduğu TGRT Haber'den ayrıldığını duyurmuştu. Küçük, Türkiye Gazetesi'nde köşe yazarlığının yanı sıra TGRT Haber'de sabah yayınlanan "Cem Küçük ile Günaydın Türkiye" adlı haber programını sunuyordu. Küçük ayrıca haftada üç gün yayınlanan "Medya Kritik" programının da yorumcularındandı.