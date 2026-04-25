Resmî Gazete’de yayımlanan son atama kararlarıyla birlikte Türkiye’de eğitim politikalarının şekillendiği en kritik kurumlardan biri olan Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nda yeni bir dönem başladı. Milli Eğitim Bakanlığı’nın adeta “mutfağı” olarak nitelendirilen bu önemli yapının başına, akademik çalışmaları ve kamu yönetimi deneyimiyle öne çıkan Doç. Dr. Cem Gençoğlu getirildi. Peki, Cem Gençoğlu kimdir? Yeni Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı Cem Gençoğlu kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YENİ TALİM VE TERBİYE KURULU BAŞKANI CEM GENÇOĞLU KİMDİR?

1977 yılında Ordu’nun Korgan ilçesinde dünyaya gelen Cem Gençoğlu, eğitim hayatına Samsun’da başladı. Lisans eğitimini Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü’nde tamamlayan Gençoğlu, aynı alanda yüksek lisans ve doktora derecelerini alarak akademik uzmanlığını derinleştirdi.

Meslek hayatına sahada başlayan Gençoğlu, 1999 ile 2012 yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda psikolojik danışmanlık ve okul yöneticiliği görevlerinde bulundu. Bu süreçte eğitim sisteminin uygulama boyutunu yakından tanıma fırsatı elde etti.

2012 yılında mezun olduğu üniversiteye öğretim üyesi olarak dönen Gençoğlu, akademik kariyerine hız kazandırdı. Aynı zamanda uluslararası deneyim kazanmak amacıyla İngiltere’de University of Sussex bünyesinde dil eğitimi aldı. Bunun yanı sıra Hacettepe Üniversitesi’nde yarı zamanlı öğretim üyeliği görevini de yürüttü.

CEM GENÇOĞLU KAÇ YAŞINDA?

1977 doğumlu olan Cem Gençoğlu, 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

CEM GENÇOĞLU NERELİ?

Cem Gençoğlu, Karadeniz Bölgesi’nin önemli illerinden biri olan Ordu’nun Korgan ilçesinde doğmuştur. Eğitim hayatının önemli bir bölümünü Samsun’da geçirmiştir. Bu yönüyle Karadeniz kökenli bir eğitimci olarak bilinmektedir.

CEM GENÇOĞLU EVLİ Mİ?

Cem Gençoğlu’nun özel hayatına ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlıdır. Evli olup olmadığına dair resmi ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Uluslararası Eğitim Diplomasisinde Aktif Rol

Cem Gençoğlu’nun kariyerinde öne çıkan unsurlardan biri de uluslararası platformlardaki etkin rolüdür. Türkiye’yi çeşitli eğitim organizasyonlarında temsil eden Gençoğlu;

Güney Avrupa Girişimcilik Eğitimi Merkezi (SEECEL),

Avrupa Konseyi Eğitimde Etik, Şeffaflık ve Dürüstlük Platformu (ETINED),

OECD Erken Çocukluk Eğitimi Network Komitesi (ECEC),

Avrupa Eğitim Politikası Danışmanlar Ağı (EPAN),

UNESCO Türkiye Genel Kurulu gibi önemli yapılarda görev aldı.

Bu görevler, Gençoğlu’nun yalnızca ulusal değil, küresel ölçekte de eğitim politikalarına katkı sunduğunu gösteriyor.