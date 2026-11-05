Celtic Beşiktaş maçı hangi kanalda, Beşiktaş maçını hangi kanal veriyor, Celtic Beşiktaş maçı şifresiz mi?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, İskoçya'da Celtic'e konuk olacak. Siyah-beyazlıların Avrupa'daki mücadelesini takip etmek isteyen futbolseverler, karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağını ve maçın şifresiz olup olmadığını araştırıyor.
Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. İşte Celtic Beşiktaş maçının yayın kanalı, kanal numaraları ve internetten izleme seçenekleri.
CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Celtic Beşiktaş maçı, TRT 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?
Beşiktaş'ın Celtic maçını TRT 1 veriyor. TRT, bu sezon UEFA organizasyonlarında Türk takımlarının maçlarını şifresiz olarak ekrana getiriyor.
CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?
Evet, Celtic Beşiktaş maçı şifresiz. Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından ücretsiz olarak izlenebilecek. Maçı internet üzerinden izlemek isteyenler de TRT'nin dijital platformu tabii'de TRT 1 canlı yayınını ücretsiz takip edebilecek.
TRT 1 KANAL NUMARALARI
TRT 1, uydu ve dijital platformlarda şu kanal numaralarından izlenebiliyor:
D Smart: 26. kanal
Digiturk: 23. kanal
Fil Box: 20. kanal
Kablo TV: 22. kanal
Tivibu: 22. kanal
Turkcell TV+: 21. kanal
Platformlardaki kanal numaraları zaman zaman değişebildiği için izleyicilerin maç öncesinde kullandıkları platformun güncel kanal listesini kontrol etmeleri öneriliyor.
CELTIC BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Celtic Beşiktaş maçı, 5 Kasım 2026 Perşembe günü Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasındaki karşılaşma, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Celtic Park'ta oynanacak ve TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.