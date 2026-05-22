Celal Kılıçdaroğlu öldü mü, Kemal Kılıçdaroğlu kardeşi Celal Kılıçdaroğlu yaşıyor mu?

CELAL KILIÇDAROĞLU HAYATINI KAYBETTİ

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu’nun 19 Kasım 2022 tarihinde yaşamını yitirdiği bildirildi. Alınan bilgilere göre İzmit’teki evinde rahatsızlanan Celal Kılıçdaroğlu’nun kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

İZMİT’TEKİ EVİNDE YAŞAMINI YİTİRDİ

68 yaşındaki Celal Kılıçdaroğlu’nun İzmit’te bulunan evinde fenalaştığı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı belirtildi. İlk belirlemelere göre ölüm sebebinin kalp yetmezliği olduğu ifade edildi.

CENAZESİ KENT MEZARLIĞI’NA DEFNEDİLDİ

Celal Kılıçdaroğlu’nun cenazesinin İzmit’te düzenlenen törenin ardından Kent Mezarlığı’na defnedildiği aktarıldı. Aile yakınlarının katıldığı cenaze töreninde sevenleri son görevlerini yerine getirdi.

KILIÇDAROĞLU AİLESİNDE ACI KAYIP

Celal Kılıçdaroğlu’nun vefatı, Kılıçdaroğlu ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. O dönem siyasi çevrelerden de taziye mesajları paylaşılmıştı.