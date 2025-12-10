Çarşamba hangi diziler var? 10 Aralık Eşref Rüya, Rüya Gibi, Sahipsizler yeni bölüm bugün var mı?
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Eşref Rüya, Rüya Gibi, Sahipsizler bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Eşref Rüya, Rüya Gibi, Sahipsizler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 10 Aralık 2025 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? Çarşamba günü dizileri!
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2025? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde...
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü TV'de şu diziler var:
TRT 1: -
ATV: Kuruluş Orhan
Kanal D: Eşref Rüya
Show TV: Rüya Gibi
NOW TV: Sakıncalı
Star TV: Sahipsizler
TRT 1 YAYIN AKIŞI 10 ARALIK
17:45 Lingo Türkiye
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Ejderhanı Nasıl Eğitirsin (Yabancı Sinema)
22:00 Kasırga (Yabancı Sinema)
00:25 Cennetin Çocukları