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Çarşamba hangi diziler var? 1 Temmuz bu akşam yeni dizi var mı?

Çarşamba hangi diziler var? 1 Temmuz bu akşam yeni dizi var mı?
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Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!

Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!

ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?

Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:

TRT 1: -

ATV: -

Kanal D: Daha 17

Show TV: Muhtemel Aşk

NOW TV: -

Star TV: Doğanın Kanunu

TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026

19:00 - İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

21:15 - Onbeşliler

22:15 - Kupa Saati

23:00 - Belçika - Senegal | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı

01:30 - Şehrimin Takımı

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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