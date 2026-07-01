Çarşamba hangi diziler var? 1 Temmuz bu akşam yeni dizi var mı?
Çarşamba günü TV'de bu akşam hangi diziler var merak ediliyor. Diziler bu akşam var mı? Çarşamba dizileri, TV yayın akışında yer aldı. Diziler neden yok, yeni bölüm ne zaman? Bugün 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Bu akşam dizi izlemek isteyenler, bugün hangi diziler var, araştırıyor. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? Çarşamba günü dizileri!
Çarşamba akşamı hangi diziler var? Çarşamba günü Kanal D'de, NOW TV'de, Star TV'de, Show TV'de, TRT 1'de hangi diziler var belli oldu. Peki, Çarşamba hangi diziler var 2026? İşte Çarşamba akşamı televizyonda yayınlanacak olan diziler ve TV yayın akışı haberimizde!
ÇARŞAMBA GÜNÜ HANGİ DİZİLER VAR?
Çarşamba günü yani bu akşam TV'de yayınlanacak diziler şöyledir:
TRT 1: -
ATV: -
Kanal D: Daha 17
Show TV: Muhtemel Aşk
NOW TV: -
Star TV: Doğanın Kanunu
TRT 1 YAYIN AKIŞI 1 TEMMUZ 2026
19:00 - İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
21:15 - Onbeşliler
22:15 - Kupa Saati
23:00 - Belçika - Senegal | 2026 Dünya Kupası Son 32 Maçı
01:30 - Şehrimin Takımı