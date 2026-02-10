Haberler

Çankırı okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Çankırı 'da okul yok mu ÇANKIRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

Güncelleme:
Çankırı'da 4 Şubat Çarşamba günü okulların tatil olup olmadığı merak konusu oldu. Çankırı Valiliği'nin kar tatili hakkında herhangi bir açıklama yapılıp yapılmadığı konusunda bilgi arayışı sürüyor. Çankırı okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Çankırı 'da okul yok mu?

4 Şubat Çarşamba günü Çankırı'da okullar tatil mi sorusu merak ediliyor. Çankırı Valiliği'nin kar tatili ile ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde okulların tatil olup olmadığı konusu öğrenciler ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Çankırı okullar tatil mi, 4 Şubat Çarşamba Çankırı 'da okul yok mu ÇANKIRI VALİLİĞİ - KAR TATİLİ)?

ÇANKIRI HAVA DURUMU

ÇANKIRI : Sis ve Kırağı Alarmı

Çankırı'da özellikle sabah saatlerinde yoğun sis ve yer yer kırağı oluşumu ulaşımı olumsuz etkileyebilir.

• İlk 48 Saat: Salı ve Çarşamba günleri puslu bir hava hakim, sıcaklıklar gece -4°C, gündüz ise 6°C civarında.

• Isınma Dalgası: Perşembe gününden itibaren Çankırı'da da hava yumuşuyor. Cuma günü beklenen en yüksek sıcaklık 12°C.

ÇANKIRI OKULLAR TATİL Mİ?

4 Şubat Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

Osman DEMİR
