Gazeteci Candaş Tolga Işık ile Prof. Dr. Canan Karatay arasında yaşanan bir program daveti süreci, sosyal medyada gündem oldu. Olay, Işık’ın Karatay’ı YouTube programına davet etmek istemesiyle ortaya çıktı. Peki, Canan Karatay Candaş Tolga Işık olayı nedir? Detaylar...

CANAN KARATAY CANDAŞ TOLGA IŞIK OLAYI NEDİR?

KAFA TV’de YouTube yayınlarını sürdüren Candaş Tolga Işık, Canan Karatay’ı programına konuk etmek için asistanıyla görüştüğünü açıkladı. Işık’ın paylaşımına göre, programın YouTube’da yayınlandığının belirtilmesi üzerine Karatay’ın asistanı, “Canan Hanım yerine ben geliyorum” dedi.

Bunun üzerine asistanın hekim olup olmadığını soran Işık, “Diploma yok ama sağlık konusuna fazlasıyla hâkimim” yanıtını aldığını aktardı.

Yaşanan görüşmenin ardından Işık, X hesabından yaptığı paylaşımda Canan Karatay’a yönelik eleştirilerini dile getirdi.

YOUTUBE DAVETİ SONRASI YAŞANANLAR

Işık’ın açıklamasına göre, Karatay’ın asistanı YouTube programlarına Canan Karatay’ın katılmadığını, bu tür yayınlara kendisinin çıktığını ifade etti. Görüşmenin ardından yapılan paylaşım kısa sürede sosyal medyada geniş yankı buldu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLAN PAYLAŞIM

Candaş Tolga Işık’ın X hesabından yaptığı paylaşım çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşıldı. Böylece Canan Karatay ve Candaş Tolga Işık arasında yaşanan program daveti süreci sosyal medyanın en çok konuşulan konularından biri haline geldi.