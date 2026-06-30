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Çamaşır makinesinde çiçek simgesi bulunan göz hangi ürün içindir?

Çamaşır makinesinde çiçek simgesi bulunan göz hangi ürün içindir?
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Beyazıt Öztürk’ün sunumuyla ekranlara gelen Beyaz’la Joker, her bölümde yöneltilen sorularla izleyicilerin ilgisini üzerine çekmeyi başarıyor. Programda sorulan dikkat çekici sorular, yayın sonrası izleyiciler arasında en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Çamaşır makinesinde çiçek simgesi bulunan göz hangi ürün içindir?

Ekranların sevilen yarışma programlarından Beyaz’la Joker’de sorulan sorular, her yeni bölümün ardından izleyicilerin merak odağı olmaya devam ediyor. Beyazıt Öztürk’ün enerjik sunumuyla ekrana gelen program, ilginç sorularıyla gündem yaratıyor. Çamaşır makinesinde çiçek simgesi bulunan göz hangi ürün içindir?

ÇAMAŞIR MAKİNESİNDE ÇİÇEK SİMGESİ BULUNAN GÖZ HANGİ ÜRÜN İÇİNDİR?

Yumuşatıcı

Kireç çözücü

Deterjan

Çamaşır suyu

Cevap:

BEYAZ’LA JOKER HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Ekranların sevilen yüzü Beyazıt Öztürk’ün sunduğu Beyaz'la Joker, izleyicilerle Kanal D ekranlarında buluşuyor. Eğlence ve bilgi yarışmasını bir araya getiren program, yayınlandığı günden itibaren izleyicilerin ilgisini çekmeyi başarıyor.

BEYAZ’LA JOKER YARIŞMASININ FORMATI NASIL?

Beyaz’la Joker’de her bölümde iki ayrı yarışmacı sahneye çıkıyor. Yarışmacılar, 3 milyon TL’lik büyük ödüle ulaşabilmek için genel kültür ve bilgi seviyelerini ölçen soruları yanıtlıyor. Programın en dikkat çeken yönlerinden biri ise yanlış cevap verilse bile elenme olmaması. Böylece yarışma, stres yerine eğlence ve heyecanı ön plana çıkarıyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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