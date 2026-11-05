Callum McGregor kimdir? Callum McGregor Celtic'te kaç kupa kazandı?

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının 4. haftasında 5 Kasım 2026 Perşembe akşamı İskoçya'da Celtic'e konuk oldu. Glasgow'daki Celtic Park'ta siyah-beyazlıların karşısındaki takımın kaptanı, 33 yaşındaki orta saha Callum McGregor.

Beşiktaş maça ilk üç haftadan 7 puanla geldi: Marseille'i 4-1 ve Hoffenheim'ı 3-2 yendi, Crystal Palace ile 2-2 berabere kaldı. Maçın hakemi Sascha Stegemann.

CALLUM MCGREGOR NE ZAMANDAN BERİ CELTIC'İN KAPTANI?

Callum McGregor, 19 Temmuz 2021'den beri Celtic'in kaptanı. Pazubandı Scott Brown'ın ardından taktı.

Kulüple sözleşmesi 2028'e kadar sürüyor. Bu beş yıllık anlaşmayı 10 Temmuz 2023'te imzaladı; önceki sözleşmesi 2026 yazında bitecekti.

CALLUM MCGREGOR KİMDİR?

Callum McGregor, Celtic'te oynayan İskoç orta saha oyuncusu. Futbola 2001'de Celtic altyapısında başladı ve 2013'e kadar kulübün genç takımlarında oynadı.

A takıma yükselmeden önce 2013-14 sezonunu kiralık olarak İngiltere'nin üçüncü kademesi League One'da, Notts County'de geçirdi ve orada 37 lig maçında 12 gol attı. Celtic formasıyla ilk resmi maçına 15 Temmuz 2014'te, Şampiyonlar Ligi ön elemesinde KR Reykjavik karşısında çıktı. O maçın tek golünü de o attı.

25 Ekim 2026 itibarıyla Celtic'te tüm kulvarlarda 592 maça çıktı, 78 gol attı. Boyu 1,78 metre.

CALLUM MCGREGOR NERELİ?

Callum McGregor İskoç, Glasgow doğumlu. Celtic Park'ın bulunduğu şehirde doğdu, futbolu da aynı kulüpte öğrendi.

CALLUM MCGREGOR KAÇ YAŞINDA?

Callum McGregor 33 yaşında. 14 Haziran 1993'te doğdu.

CALLUM MCGREGOR CELTIC'TE KAÇ KUPA KAZANDI?

Callum McGregor, Celtic ile toplam 26 kupa kazandı. Bunların 11'i İskoçya Premier Lig şampiyonluğu, 7'si İskoçya Kupası, 8'i İskoçya Lig Kupası.

CALLUM MCGREGOR İSKOÇYA MİLLİ TAKIMINDA OYNADI MI?

Callum McGregor, İskoçya A Milli Takımı'nda 63 maça çıktı ve 3 gol attı. İlk maçı 9 Kasım 2017'de Hollanda'ya 1-0 kaybedilen özel maçtı.

2021'de oynanan EURO 2020'de 22 Haziran 2021'de Hırvatistan'a gol attı. EURO 2024'te üç grup maçının hepsinde sahadaydı ve İsviçre maçında Scott McTominay'in golünün asistini yaptı. Milli takımı 9 Ağustos 2024'te bıraktı.