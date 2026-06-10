Çağlar Söyüncü kimdir? Defans Çağlar Söyüncü kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor?

Çağlar Söyüncü ismi 2026 Dünya Kupası öncesinde yeniden gündemin üst sıralarına yükseldi. Milli takımın savunma kurgusunda önemli bir rol üstlenmesi beklenen deneyimli futbolcunun son durumu ve turnuva sürecindeki etkisi büyük merak uyandırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KİMDİR?

Çağlar Söyüncü, stoper mevkiinde oynayan Türk milli futbolcudur. Hem Avrupa’da hem de Süper Lig’de gösterdiği performansla dikkat çeken Söyüncü, savunma hattındaki sert ve oyun kurucu özellikleriyle tanınmaktadır. Freiburg, Leicester City ve Atlético Madrid gibi kulüplerde forma giymiş, son olarak Fenerbahçe’ye transfer olmuştur.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ KAÇ YAŞINDA?

1996 doğumlu olan Çağlar Söyüncü, 2026 yılı itibarıyla 30 yaşındadır. Kariyerinin olgun döneminde bulunan milli futbolcu, hem kulüp hem de milli takım seviyesinde aktif olarak görev almaktadır.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ NERELİ?

Çağlar Söyüncü, İzmir’in Menemen ilçesinde doğmuştur. Futbola da burada başlamış ve altyapı dönemini Türkiye’nin farklı kulüplerinde geçirerek profesyonel seviyeye yükselmiştir.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ’NÜN KARİYERİ

Futbol kariyerine Menemen Belediyespor’da başlayan Çağlar Söyüncü, ardından Bucaspor ve Altınordu altyapılarında gelişim gösterdi. Profesyonel seviyeye Altınordu ile çıkan oyuncu, ardından Freiburg’a transfer olarak Avrupa kariyerine adım attı. Sonrasında Leicester City ve Atlético Madrid gibi önemli kulüplerde forma giydi. 2024 yılında Fenerbahçe’ye transfer olan Söyüncü, Türkiye A Milli Takımı’nda da uzun yıllardır görev alarak ülkesini uluslararası turnuvalarda temsil etmektedir.

2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARINDA OYNAYACAK MI?

2026 Dünya Kupası süreciyle birlikte Türkiye A Millî Takımı kadrosunda yer alan stoper Çağlar Söyüncü, savunmadaki istikrarı ve Avrupa tecrübesiyle dikkat çekiyor. Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’de önemli bir rol üstlenen deneyimli savunmacının, teknik heyetin planlarında kritik isimler arasında yer aldığı biliniyor. Turnuva öncesi açıklanan geniş kadroda bulunması, Dünya Kupası sahnesinde forma giyme ihtimalini güçlendirirken gözler artık son listeye çevrildi.