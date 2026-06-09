Çağan Efe Ak ile Ecrin Su Çoban sevgili miydi, neden ayrıldılar? Çağan Efe Ak'ın eski sevgilisi kimdir?

Çağan Efe Ak ve Ecrin Su Çoban hakkında çıkan aşk iddiaları sonrası gözler iki genç isme çevrildi. Hayranları tarafından sıkça araştırılan “sevgili miydi, neden ayrıldılar?” soruları gündemdeki yerini korurken, Çağan Efe Ak’ın özel hayatına dair detaylar da yoğun şekilde sorgulanıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ÇAĞAN EFE AK İLE ECRİN SU ÇOBAN SEVGİLİ MİYDİ?

Çağan Efe Ak ile Ecrin Su Çoban’ın sevgili olduğu iddiaları doğru değildir. İkili, genellikle yakın arkadaş ve meslektaş olarak anılmaktadır. Birlikte yer aldıkları projeler ve sosyal medya içerikleri nedeniyle zaman zaman haklarında aşk dedikoduları ortaya çıksa da aralarında romantik bir ilişki bulunmamaktadır.

ÇAĞAN EFE AK KİMDİR?

Çağan Efe Ak, 6 Haziran 2007 tarihinde İstanbul’da doğan Türk oyuncudur. Oyunculuk kariyerine çocuk yaşlarda reklam filmleriyle başlayan Ak, kısa sürede televizyon dizileri, sinema filmleri ve dijital platform projelerinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Genç yaşına rağmen birçok yapımda rol alarak dikkat çekmiş ve oyunculuk kariyerini aktif şekilde sürdürmektedir.

ECRİN SU ÇOBAN KİMDİR?

Ecrin Su Çoban, oyunculuk, şarkıcılık ve dijital içerik üreticiliği alanlarında tanınan genç bir isimdir. 2018 yılında katıldığı “O Ses Çocuklar” yarışmasıyla geniş kitleler tarafından tanınmıştır. Yarışmada farklı şarkılar seslendirerek dikkat çeken Çoban, finale kadar yükselmiş ve performansıyla öne çıkmıştır. Yarışma sonrası müzik ve oyunculuk alanında kariyerine devam etmiş, televizyon ve sinema projelerinde de yer almıştır.