Haberler

Cağ kebabının az pişmiş ve daha sulu servis edilen hâline ne ad verilir?

Cağ kebabının az pişmiş ve daha sulu servis edilen hâline ne ad verilir?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde yer alan sorular, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başarıyor. Yarışmadaki her bir soru, ekran başındaki izleyicilerde büyük bir merak uyandırıyor. Sorunun cevabını beklerken, yarışmacının nasıl bir yanıt vereceği de ayrı bir heyecan unsuru oluşturuyor. Cağ kebabının az pişmiş ve daha sulu servis edilen hâline ne ad verilir?

Yeni bölümde yöneltilen sorular, izleyenlerde adeta bir rekabet duygusu uyandırıyor. Yarışmacının cevabı kadar doğru cevabın ne olduğunu öğrenme arzusu da merak duygusunu artırıyor. Program, eğlenceli yapısıyla sadece bilgi yarışması olmanın ötesine geçiyor; izleyiciler kendilerini yarışmacıların yerine koyarak her soruda düşünmeye başlıyor. Peki,Cağ kebabının az pişmiş ve daha sulu servis edilen hâline ne ad verilir?

CAĞ KEBABININ AZ PİŞMİŞ VE DAHA SULU SERVİS EDİLEN HÂLİNE NE AD VERİLİR?

A: Tumtur

B: Tuktuk

C: Tartar 
D: Tatari

Cevap:   Tatari
KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI HAKKINDA BİLGİLER

Dünyanın en popüler ve en çok ödül dağıtan yarışma programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster, atv ekranlarındaki heyecanını sürdürüyor. Yarışmada, zorluk seviyesi giderek artan 13 soru bulunuyor. Tüm soruları doğru cevaplayarak 13. soruyu bilen yarışmacı, 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları yer alıyor. 2. soruda 5.000 TL, 7. soruda ise 50.000 TL'lik baraj geçildiğinde, yarışmacı bu tutarları garantiliyor. Eğer bir soruda yanlış cevap verilirse, yarışmacı en son geçilen baraj ödülünü kazanıyor. Ayrıca, yarışmacı istediği aşamada çekilme hakkına sahip; bu durumda en son doğru bildiği sorunun ödülünü alarak yarışmadan ayrılabiliyor.

Bu dinamik ve heyecan dolu format, izleyicilere hem bilgi hem de stratejiyi bir arada kullanma fırsatı sunuyor!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
İran: Husiler Babülmendep Boğazı'nı kapatacak

İran'a özendiler, onlar da kritik güzergahı kapatıyorlar
Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı

CHP'li Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı

"Kökünü kazıyacağız" mesajının ardından 13 ilde dev operasyon
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
Süper Lig'de 32'nci hafta hakemleri açıklandı: TFF'den Yasin Kol kararı

TFF'den Yasin Kol için yeni karar

Hafta sonu ülke genelinde yağış bekleniyor

Tarih verildi, plan yapmadan önce iki kez düşünün
İşte milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza

İşte milyonların hayallerini çalan Ederson'a verilen ceza

Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan 'öpücük' savunması

Katil zanlısından hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
Yasak aşk baskını! 20 katlı apartmanın balkonundan kaçmaya çalıştı

20 katlı binada yasak aşk paniği! Kadının eşi ansızın eve gelince...
Torreira'yı unuttu! İşte Devrim Özkan'ın yeni aşkı

Torreira'yı unuttu! İşte yeni aşkı