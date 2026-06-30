Büyükçekmece yangın SON DAKİKA! Büyükçekmece'de yangın neden, nerede çıktı?

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çıkan otluk alan yangını paniğe neden oldu. Büyükçekmece'nin Çakmaklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Peki, Büyükçekmece'de yangın neden, nerede çıktı? Detaylar...

BÜYÜKÇEKMECE YANGIN SON DAKİKA!

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen yangın, Çakmaklı Mahallesi'ndeki geniş otluk alanda başladı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek ve yangını kontrol altına almak amacıyla müdahalesini sürdürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE NEREDE, NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Yangın, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan geniş otluk alanda meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi inceleme devam ederken, yetkililerden gelecek açıklamalar doğrultusunda gelişmeler netlik kazanacak.