Haberler

Büyükçekmece yangın SON DAKİKA! Büyükçekmece'de yangın neden, nerede çıktı?

Büyükçekmece yangın SON DAKİKA! Büyükçekmece'de yangın neden, nerede çıktı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çakmaklı Mahallesi'nde meydana gelen yangına müdahale için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde çıkan otluk alan yangını paniğe neden oldu. Büyükçekmece'nin Çakmaklı Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Peki, Büyükçekmece'de yangın neden, nerede çıktı? Detaylar...

BÜYÜKÇEKMECE YANGIN SON DAKİKA!

İstanbul Büyükçekmece'de meydana gelen yangın, Çakmaklı Mahallesi'ndeki geniş otluk alanda başladı. Bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü.

Yangının ihbar edilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. Ekipler, alevlerin çevredeki alanlara sıçramasını önlemek ve yangını kontrol altına almak amacıyla müdahalesini sürdürüyor.

BÜYÜKÇEKMECE'DE NEREDE, NEDEN YANGIN ÇIKTI?

Yangın, İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine bağlı Çakmaklı Mahallesi'nde bulunan geniş otluk alanda meydana geldi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yangının çıkış nedenine ilişkin resmi inceleme devam ederken, yetkililerden gelecek açıklamalar doğrultusunda gelişmeler netlik kazanacak.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Memur ve emeklinin zam oranı netleşiyor! İşte yeni maaşlar

İşte 25 milyonu ilgilendiren zam oranları! Olası maaşlar hesaplandı
İstanbul'da yarın 'yapışkan' kabusa dikkat! Yılın en sıcak günü olacak

İstanbul'da yarın yapışkan kabusa dikkat! Nefes almak bile zorlaşacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'nin gündemindeki Fransız yıldız serbest kaldı

Fenerbahçe'nin gündemindeki Fransız yıldız serbest kaldı
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor

"Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kallas'ı kabul etti
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı
Burun ameliyatına girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti

Bir ameliyata girdi, başına gelmeyen kalmadı! İşini bile kaybetti
AYM'den cinsiyet değişikliği kararı! İptal talebi reddedildi

AYM cinsiyet değişikliği için son noktayı koydu