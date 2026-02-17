Son dönemde ünlüler dünyasında yaşanan gelişmeler, Buse Görkem Narcı'yı gündemin merkezine taşıdı. 1993 doğumlu ve tiyatro kökenli oyuncu Narcı, uzun yıllardır sahne ve ekran deneyimiyle tanınıyor olsa da, son operasyon kapsamında adı uyuşturucu ve fuhuş soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmasıyla büyük ses getirdi. Peki, Buse Görkem Narcı kimdir? Buse Görkem Narcı neden gözaltına alındı? Detaylar...

BUSE GÖRKEM NARCI KİMDİR?

Buse Görkem Narcı, 1993 yılında Muğla'nın Fethiye ilçesinde dünyaya geldi. 2026 yılı itibarıyla 33 yaşında olan Narcı, tiyatro kökenli bir oyuncudur. Küçük yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Narcı, bu tutkusunu profesyonel bir kariyere dönüştürdü. Tiyatro eğitimini Tevfik Hiçyılmaz'dan alan Narcı, sahne deneyimini ise Oda Tiyatrosu bünyesinde edindi.

Eğitim ve sahne deneyimi sayesinde kamera karşısına geçmeye hazırlanan Narcı, özellikle genç izleyici kitlesi arasında kısa sürede dikkat çeken bir isim haline geldi.

Buse Görkem Narcı, geniş kitlelerce ilk olarak Kenan Işık'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılmasıyla tanındı. Yarışmada ilk soruda elenmesi sosyal medyada gündem yarattı ve Narcı'nın adı kısa sürede öne çıktı.

Ayrıca Show TV'de yayınlanan Bugün Ne Giysem programına katılarak adını duyuran Narcı, bu süreçte "Barbie" lakabıyla anıldı ve fotomodellik teklifleri aldı. Bu yarışma ve programlar, onun hem televizyon hem de sosyal medyada tanınmasını sağladı.

Sinemaya adımını korku filmi Ammar 2: Cin İstilası ile atan Buse Görkem Narcı, ardından gençlik filmi 4N1K ile sinema kariyerini sürdürdü. Televizyon ekranında ise ilk ciddi deneyimini Star TV'de yayınlanan Türk Malı dizisi ile yaşadı.

Dizide Selin Kuzu karakterine hayat veren Narcı, yapım kadrosunda Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Hasibe Eren, Nergis Kumbasar, Anıl İlter, Burcu Binici, Gülhan Tekin, Selen Görgüzel ve Serkan Şengül gibi isimlerle birlikte rol aldı. Bu projeler, onun oyunculuk yeteneğini geniş kitlelere göstermesine yardımcı oldu.

BUSE GÖRKEM NARCI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Buse Görkem Narcı, son dönemde ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yapılan yeni operasyonda gözaltına alındı. Operasyon, geniş çaplı bir denetim ve soruşturma süreciyle yürütüldü ve toplamda 17 kişi gözaltına alındı.