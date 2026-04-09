Bursa BUSKİ su kesintisi! 9-10 Nisan Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Bursa su kesintisi olan yerler yayınlandı. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 9 Nisan günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 9 Nisan su kesintisi saatleri...

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Züberbey, Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahallelerinde 9 Nisan 2026 ile 13 Nisan 2026 tarihleri arasında her gün saat 09.00 ile 18.00 arasında BUSKİ tarafından yapılacak kanalizasyon çalışmaları kapsamında, içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara bağlı olarak zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır.

Osmangazi

Soğanlı Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı ve kısmen Alemdar Mahallesi çevresinde, 9 Nisan 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.00 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Yiğitali Mahallesi Uludağ Yolu Caddesi Yukarı Harmanlar mevkisi ve çevresinde, 9 Nisan 2026 tarihinde saat 13.00 ile 21.00 arasında içme suyu bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi uygulanacaktır.