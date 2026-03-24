Bursa BUSKİ su kesintisi! 24-25 Mart Bursa'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

BUSKİ Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılmakta. Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 24 Mart günü Bursa'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Su kesintileri Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Gemlik ve İnegöl ilçelerinde bugün belirli saat aralığında etkili olacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte BUSKİ 24 Mart Bursa su kesintisi saatleri...

BURSA SU KESİNTİSİ

Bursa su kesintileri, Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) tarafından yayınlanmaktadır. İşte güncel su kesintileri:

Mustafakemalpaşa

Züberbey Mahallesi ile birlikte Lalaşahin, Yenidere ve Orta mahalleleri çevresinde, 23 Mart 2026 tarihinde saat 09.00’da başlayıp 3 Nisan 2026 tarihinde saat 18.00’e kadar devam edecek çalışmalar kapsamında, her gün 09.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi uygulanacaktır. Çalışmalar BUSKİ Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülmekte olup, içme suyu hatlarında oluşabilecek arızalara karşı önlem alınması tavsiye edilmektedir.

Nilüfer

Ataevler Mahallesi’nde Umut Sokak, Ata Bulvarı, Yılmaz Akkılıç Caddesi ve Nene Hatun Caddesi arasında kalan bölgede, 25 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 19.00 arasında su kesintisi yapılacaktır. Kesinti, BUSKİ İşletmeler 1. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle uygulanacaktır.

Osmangazi

Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde, özellikle Sanayi Kuzey Sokak ve çevresinde, 24 Mart 2026 tarihinde saat 11.00 ile 17.00 arasında arıza çalışması sebebiyle su kesintisi uygulanacaktır. Çalışma DMC1 Demirtaş bölgesinde gerçekleştirilecektir.

Yıldırım

152 Evler Mahallesi 1. Ertuğrul Sokak’ta, 24 Mart 2026 tarihinde saat 16.30 ile 18.30 arasında arıza çalışması nedeniyle su kesintisi yapılacaktır. Çalışma ilgili alt bölgede yürütülecektir.

