Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Türkiye siyasetinde uzun yıllardır farklı görevlerde bulunmuş, özellikle parti teşkilatlanması ve saha çalışmalarıyla öne çıkan bir isimdir. Siyasi kariyerine 2002 yılında Genç Parti gençlik kollarında başlayan Şahindur, bu süreçten itibaren partinin çeşitli kademelerinde aktif görevler üstlenmiş ve kesintisiz bir siyasi yolculuk sürdürmüştür. Peki, Burçin Şahindur kimdir? Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

GENÇ PARTİ GENEL BAŞKANI BURÇİN ŞAHİNDUR KİMDİR?

Burçin Şahindur, Genç Parti’nin yeniden yapılanma sürecinde de kritik bir rol üstlenmiş ve 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde gerçekleştirilen Olağanüstü Büyük Kurultayda oy birliğiyle Genç Parti Genel Başkanı seçilmiştir. Bu gelişme, partinin yeniden siyasi arenada daha aktif bir konuma gelme hedefinin önemli adımlarından biri olarak değerlendirilmiştir.

Siyasi geçmişinin yanı sıra profesyonel kariyerinde de aktif olan Şahindur, SPK lisanslı gayrimenkul yatırım uzmanı olarak büyük şirketlere ve holdinglere danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca spor yöneticiliği deneyimiyle de bilinen Şahindur, Sakaryaspor yönetiminde genel sekreter olarak görev yapmıştır.

BURÇİN ŞAHİNDUR KAÇ YAŞINDA?

Burçin Şahindur, 1981 yılında doğmuştur. Bu bilgi doğrultusunda 2026 yılı itibarıyla 45 yaşındadır.

BURÇİN ŞAHİNDUR NERELİ?

Burçin Şahindur, Sakarya doğumludur.

BURÇİN ŞAHİNDUR SİYASİ KARİYERİ

Burçin Şahindur’un siyasi kariyeri 2002 yılında Genç Parti gençlik kollarında başlamıştır. Bu dönemde parti teşkilat yapısının güçlendirilmesinde aktif rol üstlenmiş, zaman içerisinde farklı görevlerle siyasi tecrübesini artırmıştır.

Genç Parti içerisinde uzun yıllar görev alan Şahindur, süreç içinde Genç Parti Genel Başkan Vekilliği görevini de yürütmüştür. Bu görev, parti içi yönetim tecrübesinin gelişmesinde önemli bir aşama olmuştur.

Burçin Şahindur, 14 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilen genel seçimlerde Genç Parti adına 1. sıra Sakarya Milletvekili adayı olarak gösterilmiştir. Bu adaylık, Şahindur’un hem parti içindeki konumunu hem de siyasi sorumluluk alanını genişleten önemli bir adım olarak kayıtlara geçmiştir.

Aynı süreçte Genç Parti, uzun bir aranın ardından yeniden seçimlere katılmış ve kamuoyunda dikkat çeken bir oy oranına ulaşmıştır.

Genel Başkanı Cem Uzan tarafından kurulan Genç Parti, 16 yıl aradan sonra 2023 genel seçimlerine katılmış ve 112.976 oy almıştır. Bu sonuç, partinin yeniden siyasi gündemde yer bulmasını sağlamıştır.

Bu gelişmelerin ardından Genç Parti, 28-29 Eylül 2024 tarihlerinde Olağanüstü Büyük Kurultay düzenlemiştir. Kurultayda alınan kararla birlikte Burçin Şahindur, oy birliğiyle Genç Parti Genel Başkanı olarak seçilmiştir.