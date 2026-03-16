Burak Yörük diziden ayrılıyor mu, Taşacak Bu Deniz Oruç diziden ayrılıyor mu?

Son günlerde televizyon izleyicilerinin en çok merak ettiği konulardan biri, Taşacak Bu Deniz'de Oruç rolünü canlandıran Burak Yörük'ün diziden ayrılıp ayrılmayacağı oldu. Setten paylaşılan kareler ve sosyal medya paylaşımlarıyla alevlenen iddialar sonrası, magazin kulislerinde Burak Yörük'ün dizi kariyerindeki bu kritik adımı geniş yer buluyor.

TAŞACAK BU DENİZ'DE BURAK YÖRÜK AYRILDI MI?

Dizinin karakterleri ve oyuncuları izleyiciler tarafından büyük ilgi görürken, son günlerde sosyal medyada Burak Yörük'ün diziden ayrıldığı iddiaları gündeme geldi. Oruç karakteriyle dikkat çeken Yörük'ün projeden veda ettiği yönündeki haberler, kısa sürede dizi takipçileri arasında tartışma yarattı. Setten paylaşılan fotoğraflar ve izleyici yorumları, ayrılık söylentilerini daha da güçlendirdi.

"HİÇBİR ŞEY SÖYLENDİĞİ GİBİ DEĞİL"

Magazin gündemini hareketlendiren iddiaların ardından, ünlü gazeteci Birsen Altuntaş konuyla ilgili açıklama yaptı. Altuntaş, "Hiçbir şey söylendiği gibi değil" diyerek, Burak Yörük'ün Taşacak Bu Deniz'den ayrılmadığını duyurdu. Böylece diziyi sevenler, merak ettikleri sorunun cevabına netlik kazandırmış oldu.