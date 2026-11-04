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Bugün Sevdan Bir Ateş var mı, 4 Kasım Çarşamba bu akşam Sevdan Bir Ateş yeni bölüm var mı?

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Bugün Sevdan Bir Ateş var mı, 4 Kasım Çarşamba bu akşam Sevdan Bir Ateş yeni bölüm var mı?
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Show TV ekranlarının yeni sezondaki iddialı yapımlarından Sevdan Bir Ateş'in izleyicileri, bu akşamki yayın akışını merak ediyor. Murat Ünalmış ve Özge Özacar'ın başrollerini paylaştığı dizinin hayranları, 4 Kasım Çarşamba akşamı Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağını araştırıyor.

Sevdan Bir Ateş bu akşam yeni bölümüyle Show TV ekranlarında olacak. Dizinin yeni bölümü saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. İşte Sevdan Bir Ateş'in bu akşamki yayın saatine, oyuncularına ve konusuna dair merak edilenler.

SEVDAN BİR ATEŞ VAR MI?

Evet, bu akşam Sevdan Bir Ateş var. Dizi, 4 Kasım Çarşamba akşamı Show TV ekranlarında yer alacak.

SEVDAN BİR ATEŞ YENİ BÖLÜM VAR MI?

Evet, Sevdan Bir Ateş bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin hayranları, merakla beklenen yeni bölümle bu akşam buluşacak.

SEVDAN BİR ATEŞ SAAT KAÇTA?

Sevdan Bir Ateş'in yeni bölümü bu akşam saat 20.00'de Show TV ekranlarında başlayacak. Dizinin gece yarısını geçen saatlerde, yaklaşık 00.15 civarında sona ermesi bekleniyor.

SEVDAN BİR ATEŞ HANGİ KANALDA?

Sevdan Bir Ateş, her çarşamba akşamı Show TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin bölümleri, yayının ardından Show TV'nin resmi internet sitesi ve dijital platformları üzerinden de izlenebiliyor.

SEVDAN BİR ATEŞ OYUNCULARI KİMLER?

Sevdan Bir Ateş dizisinin başrollerinde Murat Ünalmış ve Özge Özacar yer alıyor. Dizinin ana karakterleri Mirza ve Leyla. Hikayede Mirza'nın evlenmeyi planladığı Destan, Mirza'nın yeğeni Kerem ve Leyla'nın yanındaki altı yaşındaki Hüma da öne çıkan karakterler arasında bulunuyor.

SEVDAN BİR ATEŞ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Sevdan Bir Ateş dizisinin çekimleri Kapadokya'da gerçekleştiriliyor. Bölgenin eşsiz doğal güzellikleri ve tarihi dokusu, dizinin atmosferine önemli katkı sağlıyor. Dizinin hikayesinde Halep de önemli bir yer tutuyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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