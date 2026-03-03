Bugün okullar tatil mi? 3 Mart Salı bugün İstanbul'da okul var mı, yok mu? Okullarda grev mi var?

İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde 2 Mart Pazartesi günü yaşanan ve kamuoyunda "öğrenci dehşeti" olarak anılan saldırının ardından milyonlarca öğrenci, veli ve eğitim çalışanı aynı soruya odaklandı: Bugün okullar tatil mi? 3 Mart Salı bugün İstanbul'da okul var mı yok mu? Peki, Bugün okullar tatil mi? 3 Mart Salı bugün İstanbul'da okul var mı, yok mu? Detaylar...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yaşanan üzücü olay sonrası gözler eğitim sendikalarına ve resmi kurumlara çevrildi. Olaya tepki gösteren Türk Eğitim-Sen ve Eğitim Bir-Sen 1 gün iş bırakma kararı aldı.

Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Talip Geylan sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Eğitim çalışanlarına yönelik şiddete tepki göstermek, okullarımızdaki güvenlik tedbirlerinin arttırılmasını talep etmek ve bugünkü menfur saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak için yarın İSTANBUL'daki tüm okullarımızda bir günlük iş bırakma kararı aldık. Meslektaşımıza rahmet niyaz ediyor, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

İstanbul-Çekmeköy Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 11.Sınıfta okuyan ve disiplinsizliği bulunan bir öğrenci, kesici aletle gerçekleştirdiği saldırıda iki öğretmenimizi ve bir öğrencimizi yaralamıştır.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Fatma Nur Çelik öğretmenimiz hayatını kaybetmiştir. Öğretmenimizin ailesine ve eğitim camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Tedavisi devam eden meslektaşımıza ve öğrencimize acil şifalar diliyor, bu vesileyle okullarımızda güvenlik açığı oluşmaması için gerekli önlemlerin alınması çağrısında bulunuyoruz.

Okulların güvenliğine dikkat çekmek, Fatma Nur Çelik öğretmenimizi uğurlamak ve şiddete tepki koymak için YARIN İstanbul'da eğitim kurumlarında 1 günlük iş bırakıyoruz.

Resmi Tatil Kararı Var mı?

Şu ana kadar ne İstanbul Valiliği ne de Milli Eğitim Bakanlığı tarafından İstanbul genelinde okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

Bu nedenle 3 Mart 2026 Salı günü için İstanbul genelinde resmi bir tatil kararı bulunmamaktadır. Ancak sendikaların iş bırakma eylemi nedeniyle bazı okullarda eğitim faaliyetlerinde aksama yaşanması olasıdır.

Resmi makamlardan yeni bir açıklama gelmesi halinde kamuoyuna duyurulacaktır.

3 MART SALI BUGÜN İSTANBUL'DA OKUL VAR MI, YOK MU?

Mevcut bilgilere göre:

İstanbul genelinde resmi tatil kararı yoktur.

Eğitim sendikaları 1 günlük iş bırakma kararı almıştır.

Okulların açık olup olmayacağına dair bağlayıcı bir idari karar açıklanmamıştır.

Eğitimin işleyişi okul bazında farklılık gösterebilir.

Bu noktada velilerin okul yönetimleriyle iletişime geçmesi önem taşıyor.

NE OLMUŞTU?

Olay, İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde bulunan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi.

17 yaşındaki F.S.B., iki öğretmen ve bir öğrenciyi bıçakladı. Ağır yaralanan öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Diğer iki yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, saldırgan gözaltına alındı.

Yaşanan trajedi, eğitim kurumlarındaki güvenlik önlemlerini yeniden gündeme taşırken, sendikalar tarafından alınan iş bırakma kararı kamuoyunda geniş yankı buldu.