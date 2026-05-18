Her yıl olduğu gibi bu yıl da resmi tatil öncesinde idari izin beklentileri gündeme gelirken, kamu kurumları ve eğitim kurumlarının çalışma düzenine ilişkin araştırmalar hız kazandı. Öğrenciler sosyal medya ve arama motorlarında eğitim takvimine dair detayları yoğun şekilde sorgularken, veliler de resmi açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bugün okullar tatil mi, 18 Mayıs Pazartesi yarım gün mü? 19 Mayıs Salı okul var mı, yok mu? Detaylar...

BUGÜN OKULLAR TATİL Mİ?

18 Mayıs Pazartesi günü için öğrencilerin ve velilerin en çok araştırdığı konuların başında okulların tatil olup olmadığı geliyor. Özellikle 19 Mayıs resmi tatilinin Salı gününe denk gelmesi nedeniyle “köprü tatil” beklentisi oluşsa da şu ana kadar resmi makamlar tarafından ek tatil veya idari izin kararı açıklanmadı.

18 MAYIS PAZARTESİ YARIM GÜN MÜ?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın Salı gününe denk gelmesi nedeniyle “18 Mayıs Pazartesi yarım gün mü?” sorusu da yoğun şekilde araştırılıyor. Ancak mevcut resmi açıklamalara göre 18 Mayıs tarihinde yarım gün uygulaması bulunmuyor.

19 MAYIS SALI OKUL VAR MI YOK MU?

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Türkiye genelinde resmi tatil olarak kutlanıyor. Bu kapsamda 19 Mayıs Salı günü tüm resmi kurumlarla birlikte okullarda da eğitime bir gün ara verilecek.