Bugün maç var mı? 7 Temmuz Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun son günü olan 7 Temmuz 2026 Salı, birbirinden önemli mücadelelere sahne olacak. Çeyrek finale yükselecek son takımların belli olacağı karşılaşmalar öncesinde futbolseverler günün maç programını yakından takip ediyor. İşte 7 Temmuz Salı 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve günün fikstürüne ilişkin merak edilen tüm detaylar…

BUGÜNÜN MAÇ VE FUTBOL YAYINLARI

07.00 – S Sport 2: İtalya Serie A

09.00 – HT Spor : Başlama Vuruşu

: Başlama Vuruşu 10.00 – beIN Haber: beIN Sabah

10.30 – A Spor : Dünya Kupası'nda Bugün

: Dünya Kupası'nda Bugün 11.00 – HT Spor : HT Spor Gündem

: HT Gündem 12.30 – HT Spor: Kürsü

13.00 – beIN Haber: beIN Gün Ortası

13.00 – S Sport 2: İtalya Serie A

13.30 – HT Spor: Bakış Açısı