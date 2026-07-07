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Bugün maç var mı? 7 Temmuz Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Bugün maç var mı? 7 Temmuz Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
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2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turu heyecanı 7 Temmuz 2026 Salı günü oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Çeyrek final biletini almak isteyen takımlar sahaya çıkmaya hazırlanırken, futbolseverler "Bugün hangi maçlar var?", "7 Temmuz Dünya Kupası maçları saat kaçta başlayacak?" ve "Karşılaşmalar hangi kanalda canlı yayınlanacak?" sorularına yanıt arıyor. Peki, bugün maç var mı? 7 Temmuz Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turunun son günü olan 7 Temmuz 2026 Salı, birbirinden önemli mücadelelere sahne olacak. Çeyrek finale yükselecek son takımların belli olacağı karşılaşmalar öncesinde futbolseverler günün maç programını yakından takip ediyor. İşte 7 Temmuz Salı 2026 FIFA Dünya Kupası maç programı, karşılaşmaların başlama saatleri ve günün fikstürüne ilişkin merak edilen tüm detaylar…

BUGÜNÜN MAÇ VE FUTBOL YAYINLARI

  • 07.00 – S Sport 2: İtalya Serie A
  • 09.00 – HT Spor : Başlama Vuruşu
  • 10.00 – beIN Haber: beIN Sabah
  • 10.30 – A Spor : Dünya Kupası'nda Bugün
  • 11.00 – HT Spor : HT Spor Gündem
  • 12.30 – HT Spor: Kürsü
  • 13.00 – beIN Haber: beIN Gün Ortası
  • 13.00 – S Sport 2: İtalya Serie A
  • 13.30 – HT Spor: Bakış Açısı

  • 14.00 – S Sport: Football Nation
  • 14.30 – S Sport: Kupada Bugün
  • 15.00 – HT Spor: Satır Arası
  • 16.30 – A Spor: Dünya Kupası'nda Bugün
  • 17.00 – HT Spor: HT Spor Ana Haber
  • 18.00 – beIN Haber: beIN Ana Haber
  • 19.00 – HT Spor: Dünya Kupası Özel
  • 19.00 – TRT 1: Arjantin - Mısır
  • 21.00 – A Spor: Transfer Raporu
  • 22.00 – HT Spor: Gece Yarısı
  • 22.00 – S Sport 2: İtalya Serie A
  • 23.00 – TRT 1: İsviçre - Kolombiya
  • 23.00 – A Spor: Son Sayfa
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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