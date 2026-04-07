Bugün maç var mı? 7 Nisan Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

7 Nisan Salı akşamı sporseverler için heyecan dolu bir yayın maratonu ekranlarda olacak. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, liglerdeki kritik mücadeleler ve şampiyonluk yarışındaki önemli maçlar izleyicilerle buluşacak. Taraftarlar, maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ederken, gecenin öne çıkan müsabakaları spor gündeminde gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alacak. Peki, bugün maç var mı? 7 Nisan Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

YAYINLAR

  • 13:30 – TRT Spor – Hedef Süper Lig (Futbol) – Canlı
  • 14:30 – Tabii Tabii – Hatayspor - Adana Demirspor (Futbol) – Canlı
  • 14:30 – TRT Spor – Bandırmaspor - Sarıyer (Futbol) – Canlı
  • 17:00 – TRT Spor – Manisa FK - Pendikspor (Futbol) – Diğer
  • 19:00 – TRT Spor – Gündem Futbol (Futbol) – Canlı
  • 20:00 – TRT Spor – Çorum FK - Bodrumspor (Futbol) – Diğer

  • 20:00 – HT Spor – Futbol X (Futbol) – Diğer
  • 21:00 – A Spor – Süper Lig Analiz (Futbol) – Canlı
  • 22:00 – EXXEN – Bromley - Shrewsbury Town (Futbol) – Canlı
  • 22:00 – Tabii Tabii – Real Madrid - Bayern Münih (Futbol) – Canlı
  • 22:00 – Tabii Tabii – Sporting Lisbon - Arsenal (Futbol) – Diğer
  • 22:00 – TRT Spor – Futbol Aklı (Futbol) – Diğer
  • 23:00 – A Spor – Süper Lig Analiz Gece (Futbol) – Diğer
  • 00:00 – TRT Spor – Avrupa Stüdyosu (Futbol) – Diğer
