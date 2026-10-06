Bugün maç var mı? 6 Ekim Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Futbol heyecanını takip edenler, 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “6 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 6 Ekim Salı maç programı ve yayın detayları haberimizde...

6 EKİM SALI MAÇ PROGRAMI

07:00 — S Sport — Las Palmas - Real Valladolid

08:00 — HT Spor — Başlama Vuruşu

— Başlama Vuruşu 10:00 — S Sport 2 — İtalya Serie A

11:00 — HT Spor — HT Spor Gündem

11:30 — TRT Spor — İngiltere - Türkiye

12:30 — HT Spor — Kürsü

12:30 — S Sport — Almanya Bundesliga

13:00 — HT Spor — Bakış Açısı

13:30 — S Sport — İspanya LaLiga

14:00 — A Spor — Kırklarelispor - Bayburtspor

14:30 — S Sport 2 — Almanya Bundesliga

15:00 — HT Spor — Satır Arası

15:30 — TRT Spor — Hedef Süper Lig

16:30 — S Sport 2 — İtalya Serie A

17:00 — S Sport Plus — Kazakistan - Faroe Adaları