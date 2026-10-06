Bugün maç var mı? 6 Ekim Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
6 Ekim 2026 Salı günü futbolseverlerin gündeminde bugün oynanacak karşılaşmalar yer alıyor. “Bugün maç var mı?”, “6 Ekim Salı hangi maçlar var?”, “Bugün kimin maçı var?” ve “Maçlar saat kaçta, hangi kanalda?” soruları araştırılıyor. Günün maç programında yer alan karşılaşmaların başlama saatleri ve yayınlanacağı kanallar merak ediliyor.
Futbol heyecanını takip edenler, 6 Ekim 2026 Salı günü oynanacak maçları araştırmaya başladı. Günün spor takviminde hangi karşılaşmaların bulunduğu, maçların saat kaçta başlayacağı ve hangi kanaldan canlı yayınlanacağı merak ediliyor. “Bugün maç var mı?”, “6 Ekim'de kimin maçı var?” ve “Maç hangi kanalda?” sorularına yanıt aranırken, günün karşılaşmaları futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 6 Ekim Salı maç programı ve yayın detayları haberimizde...
6 EKİM SALI MAÇ PROGRAMI
- 07:00 — S Sport — Las Palmas - Real Valladolid
- 08:00 — HT Spor — Başlama Vuruşu
- 10:00 — S Sport 2 — İtalya Serie A
- 11:00 — HT Spor — HT Spor Gündem
- 11:30 — TRT Spor — İngiltere - Türkiye
- 12:30 — HT Spor — Kürsü
- 12:30 — S Sport — Almanya Bundesliga
- 13:00 — HT Spor — Bakış Açısı
- 13:30 — S Sport — İspanya LaLiga
- 14:00 — A Spor — Kırklarelispor - Bayburtspor
- 14:30 — S Sport 2 — Almanya Bundesliga
- 15:00 — HT Spor — Satır Arası
- 15:30 — TRT Spor — Hedef Süper Lig
- 16:30 — S Sport 2 — İtalya Serie A
- 17:00 — S Sport Plus — Kazakistan - Faroe Adaları
- 17:00 — A Spor — Sakaryaspor - Artı Kayadibi
- 18:00 — HT Spor — HT Spor Ana Haber
- 19:00 — S Sport — Hollanda Ligi
- 19:00 — A Spor — Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar
- 20:00 — Tivibu Spor — Türkiye - Macaristan
- 20:00 — HT Spor — Futbol X
- 20:30 — S Sport 2 — İtalya Serie A
- 21:00 — A Spor — Uluslar Ligi Özel
- 21:30 — S Sport 2 — İtalya Serie A
- 21:45 — A Haber — Hırvatistan - İspanya
- 21:45 — A Para — İsviçre - Kuzey Makedonya
- 21:45 — A Spor — İngiltere - Çekya
- 21:45 — S Sport Plus — İskoçya - Slovenya
- 22:00 — HT Spor — Gece Yarısı
- 23:00 — TRT Spor — Futbol Anadolu