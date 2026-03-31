31 Mart Salı akşamı sporseverler için ekran başı zamanı başlıyor. Futbol ve basketbol müsabakaları, heyecan dolu karşılaşmalar ve şampiyonluk yarışındaki kritik mücadeleler izleyicilerle buluşacak. Taraftarlar, maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merakla araştırıyor. Gecenin öne çıkan müsabakaları, spor gündeminde günün en çok konuşulan başlıkları arasında olacak. Peki, bugün maç var mı? 31 Mart Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
- 21:45 EXXEN – Bosna Hersek vs İtalya (Futbol, Canlı)
- 21:45 EXXEN – Çekya vs Danimarka (Futbol, Canlı)
- 21:45 EXXEN – İsveç vs Polonya (Futbol, Canlı)
- 21:45 TV8 – Kosova vs Türkiye (Futbol, Canlı)
- 21:45 S Sport Plus – Kosova vs Türkiye Maç Önü (Futbol, Canlı)
- 21:45 S Sport Plus – Bosna Hersek vs İtalya (Futbol, Canlı)
