Bugün maç var mı? 29 Eylül Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Televizyon kanallarının 29 Eylül 2026 Salı günü yayın akışları, hafta içi ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Sabah kuşağından gece saatlerine kadar yayınlanacak yapımları öğrenmek isteyenler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel programlarını takip ediyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 29 Eylül Salı TV yayın akışı içinde özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 29 Eylül Salı TV yayın akışı...

29 EYLÜL SALI MAÇ PROGRAMI

07:00 - TRT Spor - Almanya Bundesliga Özetler

- Almanya Bundesliga Özetler 07:30 - TRT Spor - UEFA Avrupa Ligi Özetler

08:00 - HT Spor - Başlama Vuruşu

08:00 - TRT Spor - İlk Baskı

10:15 - TRT Spor - UEFA Avrupa Ligi En Güzel Goller

10:30 - TRT Spor - Spor Bülteni

11:00 - TRT Spor - Spor Manşet

11:00 - HT Spor - HT Spor Gündem

12:30 - TRT Spor - Gün Ortası

12:30 - HT Spor - Kürsü

13:00 - HT Spor - Bakış Açısı

13:30 - TRT Spor - İspanya La Liga Özetler

14:00 - TRT Spor - Spor Stüdyosu

15:00 - HT Spor - Satır Arası