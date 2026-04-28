Bugün maç var mı? 28 Nisan Salı bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
28 Nisan Salı akşamı spor ekranlarında heyecan yeniden yükseliyor. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, liglerdeki sıralama ve şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyebilecek kritik mücadelelere sahne olurken, sahadaki rekabet kadar yayın detayları da merak konusu oluyor. “Hangi maç hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacak?” sorusu sporseverlerin gündeminde öne çıkarken, karşılaşmalara dair tüm gelişmeler ve yayın bilgileri yakından takip ediliyor. Peki, bugün maç var mı?
YAYINLAR
- 15:00 - TİVİBU SPOR - Karadeniz Bld. Ereğli - Bozokspor (Futbol) - Canlı
- 20:00 - TİVİBU SPOR - Eskişehirspor - Balıkesirspor (Futbol) - Canlı
- 20:00 - TİVİBU SPOR 4 - Karşıyaka - Ayvalıkgücü Bld. (Futbol) - Canlı
- 20:00 - TİVİBU SPOR 3 - 52 Orduspor - Fatsa Belediye (Futbol) - Canlı
- 21:00 - S SPORT PLUS - Al Hilal - Damac (Futbol) - Canlı
- 21:45 - EXXEN - Southampton - Ipswich Town (Futbol) - Canlı
- 22:00 - TRT 1 - PSG - Bayern Münih (Futbol) - Canlı