Bugün maç var mı? 25 Mart Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
25 Mart Çarşamba akşamı sporseverleri heyecan dolu bir yayın akışı bekliyor. Futbol ve basketbol karşılaşmaları, şampiyonluk yarışları ve kritik puan mücadeleleri ekrana taşınacak. Taraftarlar ise maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merak ediyor. Gecenin öne çıkan mücadeleleri, spor gündeminde en çok konuşulan başlıklar arasında bulunuyor. Peki, bugün maç var mı? 25 Mart Çarşamba bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYINLAR
A Spor
- 08:00 Sabah Sporu
- 11:00 Spor Ajansı
- 14:00 Gün Ortası
- 18:00 Ana Haber Bülteni (Canlı)
- 20:00 Avrupa'dan Futbol (Canlı)
- 23:00 Son Sayfa
TRT Spor
- 08:00 İlk Baskı
- 10:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
- 10:25 Spor Bülteni
- 11:00 Spor Manşet
- 12:30 Gün Ortası
- 14:00 Spor Stüdyosu
- 16:00 Dijital Gündem
- 17:00 Spor Merkezi
- 18:00 Dünyadan Spor
- 18:30 Set Sayısı (Canlı)
- 19:00 Kupa Voley Final
- 21:00 Gündem Futbol
- 23:00 Futbol Aklı
- 01:00 Spor Artı
HT Spor
- 08:00 Başlama Vuruşu
- 10:00 Otospor
- 11:00 HT Spor Gündem
- 12:30 Kürsü
- 13:30 Bakış Açısı
- 15:00 Satır Arası
- 18:00 Ana Haber Bülteni
- 18:30 ÇİMKA ÇBK Mersin – Fenerbahçe Opet (Basketbol)
- 20:30 Yakın Açı
- 22:00 Gece Yarısı (Canlı)
TRT Spor Yıldız
- 20:00 Rzeszow – Ziraat Bankkart (Voleybol)
- S Sport Plus
- 22:00 ATP Miami Çeyrek Final Maç 1 (Tenis) (Canlı)
- 22:30 Baskonia – Kızıl Yıldız (Basketbol)