Bugün maç var mı? 2 Temmuz Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?

2 Temmuz 2026 Perşembe günü futbol gündemi, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda oynanacak birbirinden önemli mücadelelerle hareketleniyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen takımların sahaya çıkacağı kritik karşılaşmalar öncesinde futbolseverler maç saatlerini, eşleşmeleri ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak Dünya Kupası maçları ve günün fikstürü...

YAYINLAR

10.00 – HT Spor : Schengen Vizesi ( Futbol )

: Schengen Vizesi ( ) 11.00 – TRT Spor : Spor Manşet ( Futbol )

: Manşet ( ) 14.30 – TRT Spor: Spor Stüdyosu (Canlı)

15.00 – Tivibu Spor: Kupa Bülteni (Canlı)

15.30 – Tivibu Spor: Kupa Günlüğü (Canlı)