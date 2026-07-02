Bugün maç var mı? 2 Temmuz Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
2 Temmuz 2026 Perşembe günü 2026 FIFA Dünya Kupası heyecanı son 32 turu karşılaşmalarıyla devam ediyor. Turnuvada bir üst tura yükselme mücadelesi verecek takımlar kritik maçlarda kozlarını paylaşırken, futbolseverler günün maç programını, karşılaşmaların başlama saatlerini ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırıyor. Peki, bugün maç var mı? 2 Temmuz Perşembe bugün kimin maçı var, hangi kanalda, saat kaçta?
2 Temmuz 2026 Perşembe günü futbol gündemi, 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda oynanacak birbirinden önemli mücadelelerle hareketleniyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen takımların sahaya çıkacağı kritik karşılaşmalar öncesinde futbolseverler maç saatlerini, eşleşmeleri ve yayın bilgilerini merak ediyor. İşte 2 Temmuz 2026 Perşembe günü oynanacak Dünya Kupası maçları ve günün fikstürü...
YAYINLAR
- 10.00 – HT Spor : Schengen Vizesi ( Futbol )
- 11.00 – TRT Spor : Spor Manşet ( Futbol )
- 14.30 – TRT Spor: Spor Stüdyosu (Canlı)
- 15.00 – Tivibu Spor: Kupa Bülteni (Canlı)
- 15.30 – Tivibu Spor: Kupa Günlüğü (Canlı)
- 16.00 – TRT Spor: Gündem Futbol (Canlı)
- 19.00 – TRT Spor: Kupa Günlüğü
- 19.00 – HT Spor: Dünya Kupası Özel (Canlı)
- 20.00 – Tivibu Spor: Transfer Market
- 21.00 – TRT Spor: Kupa Saati (Canlı)
- 22.00 – TRT Spor: İspanya - Avusturya (Futbol)
- 01.00 – TRT 1: Kupa Saati (Canlı)
- 02.00 – TRT 1: Portekiz - Hırvatistan (Futbol)