Bugün maç var mı? 12 Nisan Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?

12 Nisan Pazar akşamı sporseverleri ekran başında heyecan dolu bir yayın programı bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde oynanacak kritik karşılaşmalar, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen mücadelelerle birlikte izleyiciyle buluşacak. Maçların hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı merak edilirken, gecenin öne çıkan müsabakalarına dair tüm detaylar haberimizde yer alıyor.

YAYIN AKIŞI

13:30 - TRT Spor / beIN Sports 2 - Vanspor – Manisa FK

13:30 - S Sport Plus / Tivibu Spor 1 - Genoa – Sassuolo

14:00 - EXXEN - Birmingham – Wrexham

14:00 - S Sport Plus - Falkirk – Glasgow Rangers

14:30 - beIN Sports 1 - Konyaspor – Fatih Karagümrük

14:30 - Tivibu Spor 2 / S Sport Plus - Elversberg – Schalke 04

14:30 - Tivibu Spor 3 - Paderborn – Magdeburg

15:00 - S Sport Plus - Osasuna – Real Betis

15:30 - Tivibu Spor 4 / S Sport Plus - NEC Nijmegen – Feyenoord