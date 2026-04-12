Bugün maç var mı? 12 Nisan Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
12 Nisan Pazar akşamı spor severleri ekran başında yüksek tempolu ve heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Futbol ve basketbol liglerinde kritik mücadeleler sahne alırken, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçlar sporseverlere unutulmaz anlar yaşatacak. Hangi karşılaşmanın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağı ise büyük merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, bugün maç var mı? 12 Nisan Pazar bugün kimin maçı var, hangi kanalda?
YAYIN AKIŞI
- 13:30 - TRT Spor / beIN Sports 2 - Vanspor – Manisa FK
- 13:30 - S Sport Plus / Tivibu Spor 1 - Genoa – Sassuolo
- 14:00 - EXXEN - Birmingham – Wrexham
- 14:00 - S Sport Plus - Falkirk – Glasgow Rangers
- 14:30 - beIN Sports 1 - Konyaspor – Fatih Karagümrük
- 14:30 - Tivibu Spor 2 / S Sport Plus - Elversberg – Schalke 04
- 14:30 - Tivibu Spor 3 - Paderborn – Magdeburg
- 15:00 - S Sport Plus - Osasuna – Real Betis
- 15:30 - Tivibu Spor 4 / S Sport Plus - NEC Nijmegen – Feyenoord
- 16:00 - beIN MAX1 - Crystal Palace – Newcastle
- 16:00 - Tivibu Spor 1 / S Sport Plus - Parma – Napoli
- 16:00 - beIN Sports 4 - Nottingham Forest – Aston Villa
- 16:00 - beIN Sports 3 - Sunderland – Tottenham
- 16:00 - TRT Spor / beIN Sports 2 - Adana Demirspor – Iğdırspor
- 16:30 - Tivibu Spor 2 / S Sport Plus - Köln – Werder Bremen
- 17:00 - beIN Sports 1 - Göztepe – Kasımpaşa
- 17:15 - S Sport Plus - Mallorca – Rayo Vallecano
- 17:45 - Tivibu Spor 4 - AZ Alkmaar – Heerenveen
- 18:15 - beIN MAX1 - Nice – Le Havre
- 18:15 - beIN Sports 4 - Toulouse – Lille
- 18:30 - Tivibu Spor 3 / S Sport Plus - Stuttgart – Hamburg
- 18:30 - beIN Sports 3 - Chelsea – Manchester City
- 19:00 - TRT Spor / beIN Sports 2 - Keçiörengücü – Serikspor
- 19:00 - Tivibu Spor 1 / S Sport Plus - Bologna – Lecce
- 19:30 - S Sport Plus - Celta Vigo – Real Oviedo
- 20:00 - Tivibu Spor 4 / S Sport Plus - Benfica – Nacional
- 20:00 - beIN Sports 1 - Galatasaray – Kocaelispor
- 20:30 - Tivibu Spor 2 / S Sport Plus - Mainz – Freiburg
- 21:45 - Tivibu Spor 1 / S Sport Plus - Como – Inter
- 21:45 - beIN Sports 4 - Lyon – Lorient
- 22:00 - S Sport Plus - Athletic Bilbao – Villarreal
- 22:30 - Tivibu Spor 3 / S Sport Plus - Estoril – Porto