Bugün İstanbul'da su kesintisi var mı? İşte İSKİ'nin 10 Eylül kesinti saatleri
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Arnavutköy, Bağcılar ve Beşiktaş'ta içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar sebebiyle bazı mahallelerde belirli saatler arasında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
İstanbul su kesintisi olan yerler belli oldu. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Bağcılar ve Beşiktaş'ta içme suyu hatlarında meydana gelen çeşitli arızalar nedeniyle bazı mahallelerde saatlerce su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...
İSTANBUL SU KESİNTİSİ 10 EYLÜL
Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
Arnavutköy Merkez Mah. / Arnavutköy
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI
Başlama Tarihi
10.09.2026 12:42
Tahmini Bitiş
10.09.2026 17:30
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Barbaros Mah / Bağcılar
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
10.09.2026 15:17
Tahmini Bitiş
10.09.2026 17:00
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Cihannuma Mah / Beşiktaş
Açıklama
İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI
Başlama Tarihi
10.09.2026 10:57
Tahmini Bitiş
10.09.2026 20:00