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Bugün İstanbul'da su kesintisi var mı? İşte İSKİ'nin 10 Eylül kesinti saatleri

Bugün İstanbul'da su kesintisi var mı? İşte İSKİ'nin 10 Eylül kesinti saatleri
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İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 10 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Arnavutköy, Bağcılar ve Beşiktaş'ta içme suyu hatlarında meydana gelen arızalar sebebiyle bazı mahallelerde belirli saatler arasında su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İstanbul su kesintisi olan yerler belli oldu. İSKİ su kesintisi ne zaman bitecek sorusu araştırılıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 10 Eylül günü İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Yapılan açıklamaya göre Arnavutköy, Bağcılar ve Beşiktaş'ta içme suyu hatlarında meydana gelen çeşitli arızalar nedeniyle bazı mahallelerde saatlerce su kesintisi yaşanacak. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte İSKİ 10 Eylül İstanbul su kesintisi saatleri...

İSTANBUL SU KESİNTİSİ 10 EYLÜL

Güncel İstanbul su kesintileri için İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçeyi seçip bölgenizdeki İSKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Arnavutköy Merkez Mah. / Arnavutköy

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE ŞEBEKE HATTI BRANŞMAN BAĞLANTISI

Başlama Tarihi

10.09.2026 12:42

Tahmini Bitiş

10.09.2026 17:30

---

Barbaros Mah / Bağcılar

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 100 MM ÇAPLI ŞEBEKE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

10.09.2026 15:17

Tahmini Bitiş

10.09.2026 17:00

---

Cihannuma Mah / Beşiktaş

Açıklama

İÇME SUYU HATLARINDA MEYDANA GELEN ARIZA SEBEBIYLE 900 MM ÇAPLI ANA İSALE HATTI ARIZASI

Başlama Tarihi

10.09.2026 10:57

Tahmini Bitiş

10.09.2026 20:00

 

Onur BAYRAM
Onur BAYRAM
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