Bugün GS maçı var mı, Galatasaray maçı bugün mü, ne zaman?

Galatasaray maç programı, “GS maçı bugün var mı?” ve “ Galatasaray ne zaman maç yapacak?” gibi aramalarla gündemin üst sıralarına taşınıyor. Galatasaray taraftarları, özellikle kritik dönemlerde takımın fikstürünü yakından takip ederken, maç saatleri ve yayın bilgileri de büyük ilgi görüyor. Bu nedenle güncel maç takvimi, futbolseverler için en çok araştırılan başlıklar arasında bulunuyor.

KASIMPAŞA – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Kasımpaşa S.K. arasında oynanacak Trendyol Süper Lig karşılaşması futbolseverler tarafından büyük ilgiyle bekleniyor. Kritik mücadele, Türkiye’de canlı yayın haklarına sahip olan beIN Sports 1 kanalından ekranlara gelecek. Taraftarlar maçı televizyon, Digiturk, Kablo TV ve dijital platformlar üzerinden şifreli olarak takip edebilecek.

KASIMPAŞA – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Süper Lig’in önemli karşılaşmalarından biri olan Kasımpaşa – Galatasaray mücadelesi 17 Mayıs 2026 Pazar günü saat 20:00’de başlayacak. İstanbul’da oynanacak maç, iki takımın da lig sıralaması açısından kritik bir öneme sahip olacak.

Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Yayın Digiturk 77, Kablo TV 232 numaralı kanallar ve Türksat uydusu üzerinden izlenebilecek. Ayrıca beIN Connect platformu üzerinden internet aracılığıyla da maçın canlı yayını takip edilebilecek.

KASIMPAŞA – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele İstanbul’da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu’nda oynanacak. Ev sahibi Kasımpaşa, kendi sahasında güçlü rakibi Galatasaray’ı ağırlayacak. Maçın atmosferinin yüksek tempolu ve seyir zevki açısından oldukça yoğun olması bekleniyor.