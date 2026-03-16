Bu hafta Galatasaray'ın lig maçı yok mu?

Galatasaray taraftarları bu hafta lig heyecanını sahada göremeyecek. Süper Lig programında sarı-kırmızılı ekibin maçının olmaması, futbolseverler arasında merak uyandırıyor. Peki, Galatasaray bu hafta hangi maçta sahaya çıkacak ve sonraki karşılaşmaları ne zaman? Detaylar haberimizde.

Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'ın maçı yok mu? Sarı-kırmızılı takımın maçının ertelenmesi taraftarların gündeminde. Galatasaray'ın maç takvimi ve sonraki lig mücadeleleri ile ilgili en güncel bilgiler haberimizde sizleri bekliyor. Galatasaray Göztepe maçı ertelendi mi, neden ertelendi mi?

GALATASARAYMAÇI ERTELENDİ Mİ?

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmalarıyla heyecan sürüyor. Fenerbahçe - Gaziantep FK mücadelesiyle start alacak bu haftada, futbolseverler Galatasaray'ın lig maçının ne zaman oynanacağını merak ediyor. Peki, bu hafta Galatasaray sahada olacak mı? İşte 27. hafta Göztepe - Galatasaray maçına dair detaylar…

SÜPER LİG 27. HAFTA MAÇ TAKVİMİ

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off müsabakaları nedeniyle Süper Lig 27. hafta maçlarını öne çekti. 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanması planlanan karşılaşmalar, 17, 18 ve 19 Mart'a alındı. Bu uygulama ile milli oyuncuların yıpranmaması ve A Milli Takım'ın hazırlık sürecinin desteklenmesi hedeflendi.

GALATASARAY'IN 27. HAFTA MAÇI ERTELENDİ

Türkiye'yi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray, son 16 turunda Juventus'u eleyerek büyük bir başarıya imza attı. Sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçını 18 Mart'ta Liverpool ile deplasmanda oynayacak. Bu nedenle Süper Lig'in 27. haftasında yapılması planlanan Göztepe - Galatasaray maçı ileri bir tarihe ertelendi. Taraftarlar, erteleme sonrası yeni tarih için merak içinde bekliyor.

MİLLİ TAKIM VE LİG PROGRAMI UYUMLAŞTIRILDI

Milli futbolcuların yoğun programını dengelemek ve ligdeki rekabetin sağlıklı sürmesini temin etmek amacıyla TFF, bu hafta maç takviminde önemli değişiklikler yaptı. Galatasaray'ın erteleme kararı, hem milli takım hem de Avrupa kupası yoğunluğu dikkate alınarak alınan stratejik bir karar olarak öne çıkıyor.

