Bu akşam kimin maçı var, maçlar hangi kanalda, bu akşam hangi maçlar var?

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Futbol tutkunları, "bu akşam hangi maçlar var?" sorusunun yanıtını arıyor. Ulusal ve uluslararası arenada oynanacak karşılaşmalar öncesinde maç saatleri, yayıncı kanallar ve şifresiz yayınlanacak mücadeleler merak konusu oldu. Bu akşam oynanacak maçların tam listesi, başlama saatleri ve canlı yayın bilgileri haberimizde.

BU AKŞAM HANGİ MAÇLAR VAR?

Futbolseverleri 6 Ekim Salı günü dolu bir maç programı bekliyor. Günün öne çıkan karşılaşmaları arasında UEFA Uluslar Ligi'nde oynanacak İngiltere-Çekya ve Hırvatistan-İspanya mücadeleleri yer alıyor. Türkiye'de ise Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turu heyecanı başlıyor. Futbolun yanı sıra basketbol ve voleybolda da sporseverleri önemli karşılaşmalar bekliyor.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA 2. ELEME TURU BAŞLIYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. eleme turu bugün oynanacak dört karşılaşmayla başlıyor. Tek maç eleme usulüyle oynanacak mücadelelerde kazanan takımlar bir üst tura yükselecek. Günün kupa programı şöyle:

14.00 Kırklareli spor - Bayburt spor (A Spor )

14.00 Bitlis 1916 Futbol - 1964 Silifkespor

17.00 Sakarya spor - Arıt Kayadibi spor (A Spor )

19.00 Karşıyaka - 1923 Afyonkarahisar SK (A Spor )

ULUSLAR LİGİ'NDE DEV EŞLEŞMELER

Avrupa futbolunda akşam saatlerinde gözler UEFA Uluslar Ligi'ne çevrilecek. Günün en dikkat çeken karşılaşmalarından birinde İngiltere, sahasında Çekya'yı ağırlayacak. Bir diğer önemli mücadelede ise Hırvatistan, güçlü rakibi İspanya'yı konuk edecek. Her iki karşılaşma da Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak.

6 EKİM UEFA ULUSLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

UEFA Uluslar Ligi'nde bugün oynanacak karşılaşmalar ve yayın bilgileri şöyle:

17.00 Kazakistan - Faroe Adaları (S Sport)

21.45 İngiltere - Çekya (A Spor )

21.45 Hırvatistan - İspanya (A Haber)

21.45 İsviçre - Kuzey Makedonya (A Para)

21.45 İskoçya - Slovenya (S Sport)

21.45 Belarus - Finlandiya

21.45 Arnavutluk - San Marino

21.45 Moldova - Slovakya

21.45 Lüksemburg - Bulgaristan

SÜPER LİG'DE BUGÜN MAÇ VAR MI?

Trendyol Süper Lig'de milli maçlar nedeniyle verilen ara sürüyor. Bu nedenle Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın 6 Ekim Salı günü herhangi bir maçı bulunmuyor. Süper Lig karşılaşmaları, milli aranın ardından 9 Ekim'de yeniden başlayacak.

VOLEYBOLDA VAKIFBANK-ECZACIBAŞI DERBİSİ

Spor programı yalnızca futbolla sınırlı kalmıyor. Voleybolda günün en önemli karşılaşmasında VakıfBank ile Eczacıbaşı karşı karşıya gelecek. İki köklü ekibin mücadelesi saat 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

BASKETBOLDA TÜRK TAKIMLARI AVRUPA'DA

Basketbolda ise Türk temsilcileri Avrupa kupalarında sahne alacak. Galatasaray MCT Technic, Türk Telekom ve TOFAŞ, bu akşam Avrupa arenasında parkeye çıkacak. Günün basketbol programı şöyle:

19.00 Cibona Zagreb - Galatasaray MCT Technic (tabii spor 6)

19.30 Türk Telekom - Roma Maxima (TRT Spor Yıldız)

20.30 Bourg Bresse - TOFAŞ (TRT Spor)