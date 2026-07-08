Bu akşam hangi diziler var? 8 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Televizyon ekranlarında günü takip etmek isteyen izleyiciler, 8 Temmuz 2026 Çarşamba TV yayın akışı listesini araştırmayı sürdürüyor. Ulusal kanallarda gün boyunca ekrana gelecek diziler, yarışma programları, sinema filmleri, haber bültenleri ve eğlence içerikleri merak edilirken, "Bugün TV'de ne var?", "8 Temmuz Çarşamba hangi programlar yayınlanacak?" ve "Bu akşam hangi dizi, film ve yarışmalar ekrana gelecek?" soruları arama motorlarında yoğun ilgi görüyor.
8 Temmuz 2026 Çarşamba TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri yakından takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da ilgiyle bekleniyor. İzleyiciler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 8 Temmuz 2026 Çarşamba güncel TV yayın akışı...
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Kırgın Çiçekler
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Altı Üstü İstanbul
- 16.30 A.B.İ
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Var Mısın Yok Musun
KANAL D
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.30 Yaprak Dökümü
- 12.00 Kanal D Haber Gün Arası
- 13.00 Magazin D Yaz
- 14.00 Uzak Şehir
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Beyaz'la Joker
- 22.30 Akrep Kral: Güç Peşinde
NOW TV
- 08.30 Çalar Saat
- 10.00 Her Yerde Sen
- 12.00 Şahane Hayatım
- 14.45 Sen Çal Kapımı
- 16.45 Karagül
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Recep İvedik 3
- 22.15 Efsaneler Masası
SHOW TV
- 06.00 Yeni Gelin
- 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Veliaht
- 15.00 Kızılcık Şerbeti
- 18.25 Show Ana Haber
- 20.00 Gizli Görev
- 22.15 Kurtarıcı
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Ateşböceği
- 12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir
- 14.00 Aramızda Kalsın
- 16.30 Erkenci Kuş
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Doğanın Kanunu
TRT 1
- 07.05 Hangimiz Sevmedik
- 09.50 Kasaba Doktoru
- 13.20 Seksenler
- 14.35 Yürek Çıkmazı
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Robot Ron: Bir Sorun Var
- 22.20 Alita: Savaş Meleği
TV8
- 07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
- 08.30 MasterChef Türkiye
- 10.00 Gazete Magazin
- 14.00 MasterChef Türkiye
- 20.00 MasterChef Türkiye