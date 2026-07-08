Bu akşam hangi diziler var? 8 Temmuz yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

8 Temmuz 2026 Çarşamba TV yayın akışı, televizyon izleyicilerinin gündemindeki konular arasında yer alıyor. Gün boyunca ulusal kanallarda yayınlanacak haber bültenleri, gündüz kuşağı programları, yarışmalar, diziler ve sinema filmleri yakından takip edilirken, akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar da ilgiyle bekleniyor. İzleyiciler, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in güncel yayın akışlarını inceleyerek favori programlarının saatlerini öğrenmek istiyor. İşte, 8 Temmuz 2026 Çarşamba güncel TV yayın akışı...

ATV

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Kırgın Çiçekler

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Altı Üstü İstanbul

16.30 A.B.İ

19.00 atv Ana Haber

20.00 Var Mısın Yok Musun

KANAL D

07.00 Yabancı Damat

09.30 Yaprak Dökümü

12.00 Kanal D Haber Gün Arası

Gün Arası 13.00 Magazin D Yaz

D Yaz 14.00 Uzak Şehir

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Beyaz'la Joker

22.30 Akrep Kral: Güç Peşinde

NOW TV

08.30 Çalar Saat

10.00 Her Yerde Sen

12.00 Şahane Hayatım

14.45 Sen Çal Kapımı

16.45 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Recep İvedik 3

22.15 Efsaneler Masası

SHOW TV

06.00 Yeni Gelin

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Veliaht

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Gizli Görev

22.15 Kurtarıcı

STAR TV

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Ateşböceği

12.00 Asuman Krause ile Hayat Güzeldir

14.00 Aramızda Kalsın

16.30 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Doğanın Kanunu

TRT 1

07.05 Hangimiz Sevmedik

09.50 Kasaba Doktoru

13.20 Seksenler

14.35 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Robot Ron: Bir Sorun Var

22.20 Alita: Savaş Meleği

TV8