Bu akşam hangi diziler var? 8 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Hafta sonu akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler için 8 Haziran Pazartesi gününün yayın akışı belli oldu. Gün boyunca farklı programların ekrana geldiği kanallarda, akşam kuşağında diziler, yarışmalar ve filmler dikkat çekiyor. İzleyiciler, takip etmek istedikleri yapımların saatlerini öğrenmek için yayın akışını yakından araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV YAYIN AKIŞI

08.00 Kahvaltı Haberleri

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13.00 atv Gün Ortası

14.00 Mutfak Bahane

16.00 Esra Erol’da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Panda Planı 2

22.15 A.B.İ

KANAL D YAYIN AKIŞI

07.00 Yabancı Damat

09.00 Neler Oluyor Hayatta?

11.00 Yaprak Dökümü

14.00 Gelinim Mutfakta

16.45 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir

23.15 Daha 17

NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI

07.30 İlk Bakış

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.45 Her Yerde Sen

13.45 Bay Yanlış

16.30 Sen Çal Kapımı

19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber

20.00 Kiralık Koca: Aşk mı Oyun mu?

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa

10.00 Bahar

12.30 Gelin Evi

15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme

18.45 Show Ana Haber

20.00 Güldür Güldür Show

STAR TV YAYIN AKIŞI

07.00 İstanbullu Gelin

09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13.30 Nur Viral ile Sen İstersen

17.15 Aramızda Kalsın

19.00 Star Haber

20.00 Ballerina

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.30 Balkan Ninnisi

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.15 Seksenler

14.00 Benim Adım Melek

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Cennetin Çocukları

TV8 YAYIN AKIŞI