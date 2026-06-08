Bu akşam hangi diziler var? 8 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
8 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında izleyicileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Gün boyunca sevilen diziler, yarışma programları ve gündüz kuşağı yapımları farklı kanallarda izleyiciyle buluşurken, akşam saatlerinde yayınlanacak diziler ve özel yapımlar merakla takip ediliyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 8 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
Hafta sonu akşamını televizyon karşısında geçirmek isteyen izleyiciler için 8 Haziran Pazartesi gününün yayın akışı belli oldu. Gün boyunca farklı programların ekrana geldiği kanallarda, akşam kuşağında diziler, yarışmalar ve filmler dikkat çekiyor. İzleyiciler, takip etmek istedikleri yapımların saatlerini öğrenmek için yayın akışını yakından araştırıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.
ATV YAYIN AKIŞI
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Panda Planı 2
- 22.15 A.B.İ
KANAL D YAYIN AKIŞI
- 07.00 Yabancı Damat
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Aşk-ı Memnu
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Uzak Şehir
- 23.15 Daha 17
NOW TV (FOX TV) YAYIN AKIŞI
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
- 10.45 Her Yerde Sen
- 13.45 Bay Yanlış
- 16.30 Sen Çal Kapımı
- 19.00 Selçuk Tepeli ile Now Ana Haber
- 20.00 Kiralık Koca: Aşk mı Oyun mu?
SHOW TV YAYIN AKIŞI
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Ballerina
TRT 1 YAYIN AKIŞI
- 06.30 Balkan Ninnisi
- 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.00 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Cennetin Çocukları
TV8 YAYIN AKIŞI
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026