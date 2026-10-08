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Bu akşam hangi diziler var? 8 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

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Bu akşam hangi diziler var? 8 Ekim yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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Hafta sonunun ardından televizyon ekranlarında yeni haftanın dördüncü gününe özel dizi, yarışma, film ve programlar izleyicilerle buluşuyor. 8 Ekim 2026 Perşembe TV yayın akışı merak edilirken Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1, NOW TV ve TV8'in gün boyunca ekrana getireceği yapımlar araştırılıyor. “Bugün TV'de ne var?”, “8 Ekim Perşembe hangi programlar yayınlanacak?” ve “Bu akşam televizyonda hangi dizi ve filmler var?” sorularına yanıt aranıyor.

Televizyon kanallarının 8 Ekim 2026 Perşembe günü yayın akışları, haftanın dördüncü gününde ekran başında vakit geçirmek isteyen izleyicilerin gündeminde yer alıyor. Dizi, yarışma, film ve eğlence programlarının yer aldığı 8 Ekim Perşembe TV yayın akışında özellikle akşam kuşağında ekrana gelecek yapımlar merak ediliyor. İşte 8 Ekim Perşembe TV yayın akışı...

ATV

  • 08:00 – Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 – atv Gün Ortası
  • 14:00 – Güneşin Doğduğu Yer
  • 16:00 – Esra Eron’da
  • 19:00 – atv Ana Haber
  • 20:00 – Güneşin Doğduğu Yer

KANAL D

  • 07:00 – İkizler Memo – Can
  • 09:00 – Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 – Yaprak Dökümü
  • 13:45 – Gelinim Mutfakta
  • 16:45 – Güller ve Günahlar
  • 18:30 – Kanal D Ana Haber
  • 20:00 – Haysiyet

NOW TV

  • 07:15 – İlk Bakış
  • 08:00 – Çalar Saat
  • 10:45 – Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 – Halef
  • 13:30 – En Hamarat Benim
  • 16:30 – Halef
  • 19:00 – NOW Ana Haber
  • 20:00 – Halef

SHOW TV

  • 06:00 – Siyah Kalp
  • 09:30 – Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:30 – Buse Varol ile Gelin Evi
  • 15:00 – Bahar
  • 18:45 – Show Ana Haber
  • 20:00 – Muhtemel Aşk

STAR TV

  • 07:00 – Aramızda Kalsın
  • 09:30 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:45 – Fazilet Hanım ve Kızları
  • 15:00 – Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 19:00 – Star Haber
  • 20:00 – Sevdiğim Sensin

TRT 1

  • 07:30 – Kalk Gidelim
  • 10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 – Seksenler
  • 13:45 – Taşacak Bu Deniz
  • 17:30 – Lingo Türkiye
  • 19:00 – Ana Haber
  • 20:00 – Karayip Korsanları: Salazar’ın İntikamı

TV8

  • 07:15 – Ebru ile 8’de Sağlık
  • 08:30 – Oynat Bakalım
  • 09:00 – Gel Konuşalım
  • 11:30 – MasterChef Türkiye
  • 16:00 – Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 – MasterChef Türkiye
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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