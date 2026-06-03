Bu akşam hangi diziler var? 3 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
3 Haziran Çarşamba günü televizyon kanallarında birbirinden farklı yapımlar izleyiciyle buluşuyor. Gündüz kuşağından prime time'a kadar uzanan yayın akışında sevilen diziler, yarışma programları, haber bültenleri ve sinema filmleri ekranlarda yer alırken, izleyiciler de akşam hangi programın saat kaçta başlayacağını merak ediyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 3 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
3 Haziran akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri birbirinden farklı yapımlar bekliyor. Günün yorgunluğunu ekran karşısında atmak isteyen milyonlarca kişi, hangi dizilerin, yarışma programlarının ve sinema filmlerinin yayınlanacağını araştırmaya başladı. Kanalların güncel yayın akışları netleşirken, prime time kuşağında ekrana gelecek yapımlar da büyük merak konusu oldu. İşte 3 Haziran akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri bekleyen programlara dair detaylar...
ATV
- 08.00 Kahvaltı Haberleri
- 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
- 13.00 atv Gün Ortası
- 14.00 Mutfak Bahane
- 16.00 Esra Erol’da
- 19.00 atv Ana Haber
- 20.00 Kuruluş Orhan
KANAL D
- 06.00 Daha 17
- 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
- 11.00 Yaprak Dökümü
- 14.00 Gelinim Mutfakta
- 16.45 Daha 17
- 18.30 Kanal D Ana Haber
- 20.00 Eşref Rüya
NOW TV
- 07.30 İlk Bakış
- 08.00 Çalar Saat
- 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
- 12.30 Yasak Elma
- 13.30 En Hamarat Benim
- 16.30 Sen Çal Kapımı
- 19.00 Now Ana Haber
- 20.00 Son Akşam Yemeği
SHOW TV
- 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
- 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
- 10.00 Bahar
- 12.30 Gelin Evi
- 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
- 18.45 Show Ana Haber
- 20.00 Güldür Güldür Show
STAR TV
- 07.00 İstanbullu Gelin
- 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
- 13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
- 17.15 Aramızda Kalsın
- 19.00 Star Haber
- 20.00 Bayi Toplantısı
TRT 1
- 07.25 Balkan Ninnisi
- 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
- 13.15 Seksenler
- 14.25 Benim Adım Melek
- 17.45 Lingo Türkiye
- 19.00 Ana Haber
- 20.00 Taşacak Bu Deniz
TV8
- 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
- 09.00 Gel Konuşalım
- 12.30 Survivor Ekstra
- 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
- 20.00 Survivor Ünlüler-Gönüllüler 2026