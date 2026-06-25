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Bu akşam hangi diziler var? 25 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 25 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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25 Haziran Perşembe günü televizyon kanalları, izleyicilere gün boyu zengin bir yayın akışı sunuyor. Sabah saatlerinden itibaren haber programları, yaşam ve magazin içerikleri ekranlarda yer alırken, gündüz kuşağında yarışma ve sohbet programları dikkat çekiyor. Akşam saatlerinde ise dizi, sinema filmi ve özel yapımlar televizyonseverlerle buluşuyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 25 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon başında vakit geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, 25 Haziran Perşembe gününe ait yayın akışı detaylarını merak ediyor. Ulusal kanallarda gün boyu birbirinden farklı içerikler ekranlara gelirken, prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar da dikkat çekiyor. Peki bugün televizyonda ne var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 25 Haziran Perşembe günü TV yayın akışı detayları...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 06.13 İstiklal Marşı
  • 06.15 Hayallerinin Peşinde
  • 07.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
  • 08.05 Hangimiz Sevmedik
  • 10.25 Kasaba Doktoru
  • 13.40 Seksenler
  • 14.45 Yürek Çıkmazı
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Ehl-i Beyt Aşkına
  • 21.30 Modern Doğu Masalları
  • 22.30 Kupa Saati
  • 23.00 Ekvador - Almanya - 2026 Dünya Kupası Grup Maçı
  • 01.15 Kupa Saati
  • 02.00 Japonya - İsveç - 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Aşk-ı Memnu
  • 18:30 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Efsane
  • 22:30 Baba Yadigarı
  • 01:00 Efsane
  • 03:00 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 Taş Kağıt Makas

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa
  • 10:00 Bahar
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Kızılcık Şerbeti
  • 18:25 Show Ana Haber
  • 20:00 Muhtemel Aşk
  • 23:15 Muhtemel Aşk
  • 01:45 Muhtemel Aşk
  • 03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

NOW TV YAYIN AKIŞI

  • 08:30 Çalar Saat
  • 10:00 Her Yerde Sen
  • 12.15 Şahane Hayatım
  • 14:45 Sen Çal Kapımı
  • 16:15 Şevkat Yerimdar
  • 19:00 NOW Ana Haber
  • 20:00 Ölümlü Dünya 2
  • 22:15 Ölümlü Dünya 2
  • 00:15 Ben Leman
  • 02:45 İnadına Aşk
  • 04:45 Yasak Elma
  • 06:00 Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 08:30 MasterChef Türkiye
  • 10:00 Gazete Magazin
  • 13:00 MasterChef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)
  • 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 MasterChef Türkiye
  • 02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 04:30 Oynat Bakalım
  • 05:30 Tuzak

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 İstanbullu Gelin
  • 09:30 Ateşböceği
  • 12:00 Benim Tatlı Yalanım
  • 14:00 Aramızda Kalsın
  • 16:30 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
  • 22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema
  • 01:00 Aramızda Kalsın
  • 02:30 İstanbullu Gelin
  • 05:00 Baba Ocağı

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 atv Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 atv Ana Haber
  • 20:00 Var Mısın Yok Musun
  • 23:40 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
  • 00:40 Altı Üstü İstanbul
  • 03:20 Aldatmak
  • 05:30 Bir Gece Masalı
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
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