Bu akşam hangi diziler var? 25 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Televizyon başında vakit geçirmek isteyen milyonlarca izleyici, 25 Haziran Perşembe gününe ait yayın akışı detaylarını merak ediyor. Ulusal kanallarda gün boyu birbirinden farklı içerikler ekranlara gelirken, prime time kuşağında yayınlanacak yapımlar da dikkat çekiyor. Peki bugün televizyonda ne var, hangi diziler ve programlar yayınlanacak? İşte 25 Haziran Perşembe günü TV yayın akışı detayları...

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.13 İstiklal Marşı

06.15 Hayallerinin Peşinde

07.00 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

08.05 Hangimiz Sevmedik

10.25 Kasaba Doktoru

13.40 Seksenler

14.45 Yürek Çıkmazı

17.45 Lingo Türkiye

19.00 Ana Haber

20.00 Ehl-i Beyt Aşkına

21.30 Modern Doğu Masalları

22.30 Kupa Saati

23.00 Ekvador - Almanya - 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

01.15 Kupa Saati

02.00 Japonya - İsveç - 2026 Dünya Kupası Grup Maçı

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Aşk-ı Memnu

18:30 Kanal D Ana Haber

20:00 Efsane

22:30 Baba Yadigarı

01:00 Efsane

03:00 Gelinim Mutfakta

05:00 Taş Kağıt Makas

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:15 Cansu Canan İle Yeni Sayfa

10:00 Bahar

12:30 Gelin Evi

15:00 Kızılcık Şerbeti

18:25 Show Ana Haber

20:00 Muhtemel Aşk

23:15 Muhtemel Aşk

01:45 Muhtemel Aşk

03:45 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10:00 Her Yerde Sen

12.15 Şahane Hayatım

14:45 Sen Çal Kapımı

16:15 Şevkat Yerimdar

19:00 NOW Ana Haber

20:00 Ölümlü Dünya 2

22:15 Ölümlü Dünya 2

00:15 Ben Leman

02:45 İnadına Aşk

04:45 Yasak Elma

06:00 Karagül

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 MasterChef Türkiye

10:00 Gazete Magazin

13:00 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz (Yeni Bölüm)

20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

04:30 Oynat Bakalım

05:30 Tuzak

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 İstanbullu Gelin

09:30 Ateşböceği

12:00 Benim Tatlı Yalanım

14:00 Aramızda Kalsın

16:30 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

22:30 Yerli Dizi Tekrarı / Sinema

01:00 Aramızda Kalsın

02:30 İstanbullu Gelin

05:00 Baba Ocağı

ATV YAYIN AKIŞI