Bu akşam hangi diziler var? 24 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

24 Mart Salı akşamı ekran başındakileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Prime time saatlerinde diziler, yarışmalar, talk showlar ve sinema filmleri art arda ekrana gelirken, izleyiciler hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merakla araştırıyor. Detaylar haberin devamında…

ATV YAYIN AKIŞI

00:20 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

02:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede

03:40 Gözleri KaraDeniz

06:00 Aile Saadeti

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 Gün Ortası

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 A.B.İ.

KANAL D YAYIN AKIŞI

00:15 Eşref Rüya

02:30 Gelinim Mutfakta

05:00 Zalim İstanbul

07:00 İkizler Memo-Can

09:00 Neler Oluyor Hayatta

11:00 Yaprak Dökümü

14:00 Gelinim Mutfakta

16:45 Arka Sokaklar

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Beyaz'la Joker

23:15 Pearl Harbor

NOW TV (FOX) YAYIN AKIŞI

02:00 Halef

04:45 Yeraltı

06:15 Karagül

07:30 İlk Bakış

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

12:30 Yasak Elma

13:30 En Hamarat Benim

16:30 Kıskanmak

19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20:00 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

00:15 Çapraz Ateş

02:30 Kızılcık Şerbeti

04:45 Çiçek

06:30 Sandık Kokusu

09:30 Siyah Kalp

12:30 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 Show Ana Haber

20:00 Kızılcık Şerbeti

23:15 Düğün Dernek 2: Sünnet

STAR TV YAYIN AKIŞI

02:00 Sefirin Kızı

05:00 Aramızda Kalsın

07:00 Sefirin Kızı

09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

17:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı

02:40 Benim Adım Melek

05:30 Turgay Başyayla ile…

06:25 Kalk Gidelim

09:15 Adını Sen Koy

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 Seksenler

14:00 Benim Adım Melek

17:45 Lingo Türkiye

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

TV8 YAYIN AKIŞI