Bu akşam hangi diziler var? 24 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

24 Mart akşamı televizyon izleyicilerini yoğun bir yayın akışı bekliyor. Popüler diziler, yarışmalar, eğlence programları ve sinema filmleri, ekran başındakilere keyifli ve heyecanlı anlar yaşatacak. Hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta olacağı ise izleyiciler tarafından şimdiden araştırılıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 24 Mart yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

24 Mart Salı akşamı ekran başındakileri dopdolu bir yayın akışı bekliyor. Prime time saatlerinde diziler, yarışmalar, talk showlar ve sinema filmleri art arda ekrana gelirken, izleyiciler hangi programın hangi kanalda ve saat kaçta yayınlanacağını merakla araştırıyor. Detaylar haberin devamında…

ATV YAYIN AKIŞI

  • 00:20 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
  • 02:00 Çakallarla Dans 2: Hastasıyız Dede
  • 03:40 Gözleri KaraDeniz
  • 06:00 Aile Saadeti
  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13:00 Gün Ortası
  • 14:00 Mutfak Bahane
  • 16:00 Esra Erol'da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 A.B.İ.

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 00:15 Eşref Rüya
  • 02:30 Gelinim Mutfakta
  • 05:00 Zalim İstanbul
  • 07:00 İkizler Memo-Can
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta
  • 11:00 Yaprak Dökümü
  • 14:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:45 Arka Sokaklar
  • 19:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Beyaz'la Joker
  • 23:15 Pearl Harbor

NOW TV (FOX) YAYIN AKIŞI

  • 02:00 Halef
  • 04:45 Yeraltı
  • 06:15 Karagül
  • 07:30 İlk Bakış
  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12:30 Yasak Elma
  • 13:30 En Hamarat Benim
  • 16:30 Kıskanmak
  • 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
  • 20:00 Kıskanmak

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 00:15 Çapraz Ateş
  • 02:30 Kızılcık Şerbeti
  • 04:45 Çiçek
  • 06:30 Sandık Kokusu
  • 09:30 Siyah Kalp
  • 12:30 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Kızılcık Şerbeti
  • 23:15 Düğün Dernek 2: Sünnet

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 02:00 Sefirin Kızı
  • 05:00 Aramızda Kalsın
  • 07:00 Sefirin Kızı
  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen
  • 17:15 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Dizi

TRT 1 YAYIN AKIŞI

  • 00:15 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 02:40 Benim Adım Melek
  • 05:30 Turgay Başyayla ile…
  • 06:25 Kalk Gidelim
  • 09:15 Adını Sen Koy
  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13:15 Seksenler
  • 14:00 Benim Adım Melek
  • 17:45 Lingo Türkiye
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 00:15 Survivor Ekstra
  • 01:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 03:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
  • 05:30 Tuzak
  • 07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
  • 09:00 Gel Konuşalım
  • 12:30 Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın
  • 16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
  • 20:00 Survivor 2026 Ünlüler - Gönüllüler
