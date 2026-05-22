Haberler

Bu akşam hangi diziler var? 22 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi d diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 22 Mayıs yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi d diziler var?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

22 Mayıs akşamı televizyon ekranlarında izleyicileri yine dolu dolu bir yayın akışı bekliyor. ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1 ve Kanal D ekranlarında sevilen diziler ve prime time yapımları izleyiciyle buluşurken, akşam saatlerini ekran başında geçirmek isteyenler “Bu akşam hangi diziler var?” sorusuna yanıt arıyor. Güncel yayın akışı listesi, kanalların en çok merak edilen içerikleri arasında yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 22 Mayıs yayın akışında neler var?

22 Mayıs televizyon yayın akışı, yine birbirinden farklı dizi ve programlarla dikkat çekiyor. ATV, Show TV, NOW TV, TV8, TRT1 ve Kanal D ekranlarında prime time kuşağında izleyiciyle buluşacak yapımlar merak konusu olurken, “Hangi kanalda hangi dizi var?” sorusu günün en çok araştırılan başlıkları arasında yer alıyor. Akşam saatlerinde ekran başına geçecek izleyiciler için geniş bir içerik seçeneği sunuluyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ATV

  • 07.00 Kahvaltı Haberleri
  • 08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
  • 10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
  • 13.00 Gün Ortası
  • 14.00 Mutfak Bahane
  • 16.00 Esra Erol’da
  • 19.00 ATV Ana Haber
  • 19.45 Finale Doğru
  • 20.45 Trabzonspor–Konyaspor Maçı
  • 22.50 Kupa Töreni

KANAL D

  • 07.00 Yabancı Damat
  • 09.00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11.00 Yaprak Dökümü
  • 14.00 Gelinim Mutfakta
  • 16.45 Aşk-ı Memnu
  • 18.30 Kanal D Ana Haber
  • 20.00 Arka Sokaklar

NOW TV

  • 07.30 İlk Bakış
  • 08.00 Çalar Saat
  • 10.45 Çağla ile Yeni Bir Gün
  • 12.30 Yasak Elma
  • 13.30 En Hamarat Benim
  • 16.30 Kıskanmak
  • 19.00 Now Ana Haber
  • 20.00 Recep İvedik
  • 22.45 Halef: Köklerin Çağrısı

SHOW TV

  • 06.00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 08.15 Cansu Canan ile Yeni Sayfa
  • 10.00 Bahar
  • 12.30 Gelin Evi
  • 15.00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18.45 Show Haber
  • 20.00 Kızılcık Şerbeti

STAR TV

  • 07.00 İstanbullu Gelin
  • 09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
  • 13.30 Nur Viral Sen İstersen
  • 17.15 Aramızda Kalsın
  • 19.00 Star Haber
  • 20.00 Yerli Dizi Tekrar

TRT 1

  • 06.10 Balkan Ninnisi
  • 09.10 Adını Sen Koy
  • 10.30 Alişan ile Hayata Gülümse
  • 13.15 Benim Adım Melek
  • 17.15 Mutfağın Elçileri
  • 17.45 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 20.00 Taşacak Bu Deniz

TV8

  • 07.15 Ebru ile 8’de Sağlık
  • 09.00 Gel Konuşalım
  • 12.30 Survivor Ekstra
  • 16.00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20.00 Bil Bakalım & Anlat Bakalım
Sahra Arslan
Sahra Arslan
Haberler.com
Finansal İstikrar Komitesi toplandı: Türkiye ekonomisi şoklara karşı dayanıklı

Butlan kararı sonrası Bakan Şimşek'ten "Dayanıklıyız" mesajı
CHP itiraz etti, Yüksek Seçim Kurulu 'mutlak butlan' gündemiyle toplandı

CHP'den bir kritik adım daha! YSK olağanüstü toplandı

Özgür Özel, CHP MYK'yı yeniden toplantıya çağırdı

Ankara'da hareketli saatler! Özel'den dikkat çeken bir hamle daha
CHP'li vekilden Özgür Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz

Özel'i çıldırtacak sözler: Kılıçdaroğlu'nun emrindeyiz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babacan'dan 'mutlak butlan' yorumu: Yargı, siyaseti dizayn etmenin aracı haline getirilemez

CHP'yi sert eleştiren Babacan'dan karar sonrası sürpriz yorum
Ersun Yanal Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği o ülke

Türkiye'yi terk etti! İşte yerleştiği ülke
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Akın karar sonrası Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Özel'e soğuk duş! Karar sonrası soluğu Kılıçdaroğlu'nun yanında aldı
Beşiktaş'ta eğlence mekanında tartıştığı işletmeciyi vurdu; şüpheli yakalandı

Ünlü işletmeci kendi mekanında vuruldu
Bayramda yola çıkacaklar dikkat! 1238 polis, yolcu gibi otobüse binecek

Bayramda yola çıkacaklar dikkat! "Gizli" yolcular da otobüste olacak
Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci Mimar Sinan'da eğitime devam edecek

Bilgi Üniversitesi kapatıldı! Binlerce öğrenci şimdi ne yapacak?
CHP Genel Merkezi'nde tarihe geçen fotoğraf

CHP Genel Merkezi'nde tarihi kare