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Bu akşam hangi diziler var? 22 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

Bu akşam hangi diziler var? 22 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?
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22 Haziran Pazartesi günü televizyon ekranlarında yayınlanacak programlar, izleyiciler tarafından yakından takip ediliyor. Gün boyunca ekrana gelecek haber bültenleri, magazin programları, yarışmalar ve eğlence içeriklerinin yanı sıra, akşam kuşağında yayınlanacak dizi, film ve özel yapımlar da televizyonseverlerin gündeminde yer alıyor. Peki, bu akşam hangi diziler var? 22 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

TV yayın akışı, 22 Haziran Pazartesi günü de izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde farklı türlerde birçok program ekranlara gelirken, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve özel yapımlar dikkat çekiyor. Televizyon tutkunları, kaçırmak istemedikleri programların saatlerini öğrenmek için kanalların yayın akışlarını inceliyor. Gün boyu ekranlarda yer alacak yapımlar ve yayın saatlerine ilişkin detaylar haberin devamında...

ATV

  • Kahvaltı Haberleri – 08.00
  • Müge Anlı ile Tatlı Sert – 10.00
  • atv Gün Ortası – 13.00
  • Mutfak Bahane – 14.00
  • Esra Erol’da – 16.00
  • atv Ana Haber – 19.00
  • Altı Üstü İstanbul – 20.00
  • Altı Üstü İstanbul (Tekrar) – 22.30

KANAL D

  • Yabancı Damat – 07.00
  • Neler Oluyor Hayatta? – 09.00
  • Yaprak Dökümü – 11.00
  • Gelinim Mutfakta – 14.00
  • Aşk-ı Memnu – 16.45
  • Kanal D Ana Haber – 18.30
  • Daha 17 – 20.00
  • Aşk Şarkısı – 23.30

NOW TV

  • Çalar Saat – 08.30
  • Her Yerde Sen – 10.00
  • Şahane Hayatım – 12.30
  • Sen Çal Kapımı – 14.30
  • Şevket Yerimdar – 16.30
  • Now Ana Haber – 19.00
  • Çakallarla Dans 6 – 20.00
  • Aşkımızın Son Tekmesi – 22.30

SHOW TV

  • Kuzey Yıldızı İlk Aşk – 06.00
  • Cansu Canan ile Yeni Sayfa – 08.15
  • Bahar – 10.00
  • Gelin Evi – 12.30
  • Kızılcık Şerbeti – 15.00
  • Show Ana Haber – 18.45
  • Muhtemel Aşk – 20.00
  • Güldür Güldür Show – 23.00

STAR TV

  • İstanbullu Gelin – 07.00
  • Ateşböceği – 09.30
  • Benim Tatlı Yalanım – 12.00
  • Aramızda Kalsın – 14.00
  • Erkenci Kuş – 16.30
  • Star Haber – 19.00
  • Yerli Dizi Tekrarı – 20.00

TRT 1

  • Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye – 06.00
  • Kasaba Doktoru – 10.40
  • Seksenler – 13.15
  • Benim Adım Melek – 14.00
  • Lingo Türkiye – 17.45
  • Ana Haber – 19.00
  • Arjantin – Avusturya – 19.00

TV8

  • Ebru ile 8’de Sağlık – 07.15
  • MasterChef Türkiye – 09.00
  • Gazete Magazin – 10.00
  • MasterChef Türkiye – 13.00
  • Zuhal Topal’la Yemekteyiz – 16.00
  • MasterChef Türkiye – 20.00
Sahra Arslan
Sahra Arslan
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