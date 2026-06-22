Bu akşam hangi diziler var? 22 Haziran yayın akışında neler var? ATV, Show TV, NOW, TV8, TRT1, Kanal D, hangi diziler var?

TV yayın akışı, 22 Haziran Pazartesi günü de izleyicilerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. Gün içerisinde farklı türlerde birçok program ekranlara gelirken, akşam saatlerinde yayınlanacak dizi, film ve özel yapımlar dikkat çekiyor. Televizyon tutkunları, kaçırmak istemedikleri programların saatlerini öğrenmek için kanalların yayın akışlarını inceliyor. Gün boyu ekranlarda yer alacak yapımlar ve yayın saatlerine ilişkin detaylar haberin devamında...

ATV

Kahvaltı Haberleri – 08.00

Müge Anlı ile Tatlı Sert – 10.00

atv Gün Ortası – 13.00

Mutfak Bahane – 14.00

Esra Erol’da – 16.00

atv Ana Haber – 19.00

– 19.00 Altı Üstü İstanbul – 20.00

Altı Üstü İstanbul (Tekrar) – 22.30

KANAL D

Yabancı Damat – 07.00

Neler Oluyor Hayatta? – 09.00

Yaprak Dökümü – 11.00

Gelinim Mutfakta – 14.00

Aşk-ı Memnu – 16.45

Kanal D Ana Haber – 18.30

Ana Haber – 18.30 Daha 17 – 20.00

Aşk Şarkısı – 23.30

NOW TV

Çalar Saat – 08.30

Her Yerde Sen – 10.00

Şahane Hayatım – 12.30

Sen Çal Kapımı – 14.30

Şevket Yerimdar – 16.30

Now Ana Haber – 19.00

Çakallarla Dans 6 – 20.00

Aşkımızın Son Tekmesi – 22.30

SHOW TV

Kuzey Yıldızı İlk Aşk – 06.00

Cansu Canan ile Yeni Sayfa – 08.15

Bahar – 10.00

Gelin Evi – 12.30

Kızılcık Şerbeti – 15.00

Show Ana Haber – 18.45

Muhtemel Aşk – 20.00

Güldür Güldür Show – 23.00

STAR TV

İstanbullu Gelin – 07.00

Ateşböceği – 09.30

Benim Tatlı Yalanım – 12.00

Aramızda Kalsın – 14.00

Erkenci Kuş – 16.30

Star Haber – 19.00

Yerli Dizi Tekrarı – 20.00

TRT 1

Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye – 06.00

Kasaba Doktoru – 10.40

Seksenler – 13.15

Benim Adım Melek – 14.00

Lingo Türkiye – 17.45

Ana Haber – 19.00

Arjantin – Avusturya – 19.00

TV8